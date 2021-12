https://uz.sputniknews.ru/20211220/voyna-kotoraya-vse-izmenila-amerika-mojet-povtorit-21856259.html

Война, которая все изменила: Америка может повторить

Война, которая все изменила: Америка может повторить

Перед нами редкий случай авторского везения. Марк Этвуд Лоуренс, вообще-то, писал исследование о довольно древней истории — о том, как война в Индокитае (завершилась в 1975 году) изменила Америку и мир.

2021-12-20T12:13+0500

2021-12-20T12:13+0500

2021-12-20T12:13+0500

колумнисты

сша

история

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/323/81/3238169_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_b6436bd5a66e904ab565b9c60d8bb21f.jpg

Книги не терпят спешки, их долго пишут и долго верстают, и автор, конечно, не мог предвидеть, что его работа выйдет вскоре после августовской катастрофы Америки в Афганистане.Но так случилось, и книга оказалась немедленно знаменитой. Не было такой рецензии, чтобы не проводила афганские параллели. Вот хотя бы эта — напоминает, что всю эпоху после Второй мировой США пытались изменить другие народы, но очень немного таких попыток проваливалось столь демонстративно, как афганская: 20 лет, множество унесенных жизней, несчитанные миллиарды долларов, а кончилось все, как во Вьетнаме, — бегством. Там с крыши посольства США в Сайгоне, здесь из кабульского аэропорта. Еще раз скажем: автору со своевременно вышедшей книгой повезло. А Америке с Афганистаном — нет.Рассмотрим самую интересную для нас мысль, которую навевает эта книга. Кстати, она называется "Конец амбиций: США итретий мир вовьетнамскую эру" (The End of Ambition: The United States and the Third World in the Vietnam Era). Мысль простая: а что было бы с миром и с нами, если бы мы — тогда в формате Советского Союза — не выиграли ту войну?США осталось безумствовать два годаТо есть выиграл ее, конечно, прежде всего, вьетнамский народ, но ему пришлось бы плохо без военной помощи СССР (кто помогал сбивать американские самолеты, включая тот, в котором летел будущий сенатор Маккейн?). Но помогал также и Китай, да еще и яростно соперничая с Москвой за первенство в этой помощи (наши отношения с великим соседом тогда были хуже некуда).А если бы у США в Индокитае все получилось, было бы плохо. Создался бы совсем другой мир, чем сегодня. В книге очень ценным выглядит описание бешеного энтузиазма, которым отличались президент Джон Кеннеди и немалая часть нации по части того, что Америка в мире может все. Допустим, СССР и КНР лучше не трогать, но десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки — легко.Это напоминает беседу с одним из наших латиноамериканистов насчет многочисленных покушений на Фиделя Кастро — речь шла о том, что за люди тогда работали в ЦРУ. Попросту гении, фонтанировавшие идеями и готовые лично рисковать в процессе их исполнения. Но такие же фонтаны наблюдались по всем США: вспомним, как тот же Кеннеди создавал "Корпус мира" и прочие организации для экспорта американских ценностей, а работали там по большей части совсем молодые энтузиасты. И таких были миллионы — эпоха Кеннеди начиналась с невиданного национального подъема и жажды обновления. Во всех сферах, вплоть до мирового господства.Им казалось, что вмешаться в гражданское противостояние в том же Вьетнаме, мгновенно переломить там баланс сил, за копейки поднять местную экономику, создать либеральный рай — это пустяк. И то же можно сделать по всему третьему миру, который тогда только образовался. Еще в середине 1950-х годов в СССР начали говорить, что бывшие колонии — естественный союзник Москвы, но американцы над этой идеей попросту смеялись.И когда сегодня мы слышим от американских и прочих правозащитников, что "демократия отступает по всему миру", — это начиналось с вьетнамского провала США. После которого была совсем другая Америка и куда более сложный и интересный мир, чем кто-то ожидал.Что тогда помешало победе? Марк Этвуд Лоуренс называет три ключевых фактора. Первый — это, конечно, то, что США начали ненавидеть в том самом третьем мире, который Америка хотела взять под свое крыло. И дальше, уже не при Кеннеди, а при Никсоне, оформилась традиция поддерживать каких угодно правителей, а лучше военные режимы, в том числе откровенных зверюг, лишь бы они говорили про США и демократию правильные слова.Разрушение ДОН - инициатива США вс опасными поледствиямиЕще фактор: если при Кеннеди страной рулили несгибаемые оптимисты, то дальше энтузиазм в правящем классе по части завоевания мира резко ослабел. Более того, усталость от авантюр проявилась уже в 60-х. Потому, скажете вы, что миллионы юных американцев выступали против войны и сами пришли в состояние войны с собственной властью? Да, но с уточнениями. Оказывается, именно в 60-е, эпоху нескончаемого антивоенного бунта, родилась и его противоположность — усиление консервативного фланга общества, людям на этом фланге были все более неприятны не только война, но и соотечественники, желавшие каких угодно реформ и прочего омоложения страны. Знакомый феномен и по сегодняшнему дню, и по 30-м, когда США вообще хотели отсиживаться за своими двумя океанами и не лезть в дела Европы и всех прочих.Получается, что общенациональный миф об абсолютном американском превосходстве умер еще в 70-х годах, — не может быть. То есть после Вьетнама они стали, по их меркам, добрыми и осторожными. Ничего себе: а что произошло бы с миром, если бы удержались идеалисты Кеннеди? А главное, почему же тогда военные вылазки Америки никуда не делись и после этого? Да вот тот же Афганистан, не говоря об Ираке.А это — другое, объясняют нам современные аналитики. Афганистан — совсем не Вьетнам. Посмотрим на августовский, по следам катастрофы, опрос экспертов из The NewYork Times. Там говорится: Вьетнам — то было первое поражение США, люди к такому в те дни не были готовы, а сейчас — дело привычное. Далее, во Вьетнаме воевали миллионы призывников, а сейчас в Афганистане — профессионалы. То есть тогда общество поняло, что любой может быть послан на смерть в какие-то джунгли, а сейчас это не так.Еще: Вьетнам тогда определял все, он был в центре любых споров о внутренней и внешней политике страны, о самой ее сущности. А этот ваш Афганистан — да никто эту историю и не заметил на фоне бешеного раскола внутри американского общества по совсем другим вопросам. Сегодня роль США в мире вообще уменьшилась, а тогда американцам казалось, что, кроме них, в мире вообще никого нет или не должно быть.И неожиданный вывод американских экспертов: все это значит, что никакого впадения Америки в многолетнюю депрессию по поводу афганского провала не будет. Так, погрустят и успокоятся. А это означает, что власти влезут в еще одну подобную авантюру когда угодно.То есть — "можем повторить". Хочется сказать: повторяйте, повторяйте. Но лучше не надо.Читайте также: Гиперзвуковое отставание США от России оценили в 3 млрд долларов

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

сша, история, война