https://uz.sputniknews.ru/20211221/kamilov-obyasnil-kak-produktsii-iz-indii-popast-na-rynki-tsentralnoy-azii-21869779.html

Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии

Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии

Власти Узбекистана предложили создать торговый коридор во взаимному доступу продукции в Индию и страны Центральной Азии.

2021-12-21T11:21+0500

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политика

индия

центральная азия

зеленый коридор

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают создать "зеленый" коридор во взаимному доступу продукции в Индию и страны Центральной Азии.На днях министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств диалога "Индия — Центральная Азия".Мероприятие прошло в Дели.Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления связей между участниками диалога в сферах политики, экономики, цифровизации и культурно-гуманитарном направлении.Камилов также предложил учредить аналитическую платформу "Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии" с ежегодным проведением мероприятий, поочередно в каждой из стран-участниц формата.Первая встреча министров в формате "Индия — Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая — в октябре 2020-го в формате видеоконференции.Читайте также:На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией >>"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков >>

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индия, центральная азия, зеленый коридор