https://uz.sputniknews.ru/20211214/na-chto-uzbekistan-potratit-milliony-dollarov-vydelennye-indiey-21781190.html

На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией

На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией

Узбекистану выделили кредит на 448 млн долларов. Сумма большая, и ей уже нашли применение.

2021-12-14T11:28+0500

2021-12-14T11:28+0500

2021-12-14T12:48+0500

экономика

узбекистан

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21781619_235:131:2000:1124_1920x0_80_0_0_62c07351f71910dde82792360b97e34c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Индийский Эксимбанк выделит Узбекистану кредит на 448 миллионов долларов. Деньги пойдут на реализацию проектов в сфере инфраструктуры и образования.Узбекистан и Индия также договорились о выделении грантов для создания и оснащения новой метрологической лаборатории, а также школ в Сырдарьинской области компьютерным оборудованием.Кроме того, стороны намерены активно развивать инвестиционное сотрудничество. Узбекистан и Индия планируют подписать Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в первом квартале 2022 года. Это, как ожидается, заметно сблизит деловые круги обеих стран. Промышленность — еще одна сфера, в которой стороны рассчитывают нарастить взаимодействие.Между тем одним из важных партнеров Узбекистана как в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве, топливной энергетике, образовании, науке и миграции остается Россия.Страна лидирует по количеству предприятий в Узбекистане.На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.Читайте также:Мирзиёев и Путин подписали 18 документов — о чем договорились лидеры >>Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана >>

узбекистан

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, индия