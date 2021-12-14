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https://uz.sputniknews.ru/20211214/na-chto-uzbekistan-potratit-milliony-dollarov-vydelennye-indiey-21781190.html
На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией
На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией
Узбекистану выделили кредит на 448 млн долларов. Сумма большая, и ей уже нашли применение.
2021-12-14T11:28+0500
2021-12-14T12:48+0500
экономика
узбекистан
индия
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Индийский Эксимбанк выделит Узбекистану кредит на 448 миллионов долларов. Деньги пойдут на реализацию проектов в сфере инфраструктуры и образования.Узбекистан и Индия также договорились о выделении грантов для создания и оснащения новой метрологической лаборатории, а также школ в Сырдарьинской области компьютерным оборудованием.Кроме того, стороны намерены активно развивать инвестиционное сотрудничество. Узбекистан и Индия планируют подписать Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в первом квартале 2022 года. Это, как ожидается, заметно сблизит деловые круги обеих стран. Промышленность — еще одна сфера, в которой стороны рассчитывают нарастить взаимодействие.Между тем одним из важных партнеров Узбекистана как в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве, топливной энергетике, образовании, науке и миграции остается Россия.Страна лидирует по количеству предприятий в Узбекистане.На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.Читайте также:Мирзиёев и Путин подписали 18 документов — о чем договорились лидеры &gt;&gt;Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана &gt;&gt;
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На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией

11:28 14.12.2021 (обновлено: 12:48 14.12.2021)
© Pixabay / Maklay62Доллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Pixabay / Maklay62
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Как страны планируют укрепить сотрудничество, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Индийский Эксимбанк выделит Узбекистану кредит на 448 миллионов долларов. Деньги пойдут на реализацию проектов в сфере инфраструктуры и образования.
Узбекистан и Индия также договорились о выделении грантов для создания и оснащения новой метрологической лаборатории, а также школ в Сырдарьинской области компьютерным оборудованием.
Кроме того, стороны намерены активно развивать инвестиционное сотрудничество.
"В настоящее время ведется совместная работа над реализацией ряда инвестиционных проектов на сумму порядка $700 млн в сферах инфраструктурного развития, туризма и фармацевтической отрасли", — отметили в Министерстве инвестиций и внешней торговли.
Узбекистан и Индия планируют подписать Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в первом квартале 2022 года.
Это, как ожидается, заметно сблизит деловые круги обеих стран.
Промышленность — еще одна сфера, в которой стороны рассчитывают нарастить взаимодействие.
Между тем одним из важных партнеров Узбекистана как в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве, топливной энергетике, образовании, науке и миграции остается Россия.
Страна лидирует по количеству предприятий в Узбекистане.
На днях российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что товарооборот между Россией и Узбекистаном в ближайшее время планируется довести до 10 миллиардов долларов.
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