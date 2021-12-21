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Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ

Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ

Количество летальных случаев от COVID-19 в этом году превысил суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.

2021-12-21T14:43+0500

2021-12-21T14:43+0500

2021-12-21T14:43+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По количеству летальных случаев коронавирус обогнал ВИЧ, малярию и туберкулез, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, с начала 2021 года зафиксировано свыше 3,3 млн случаев смертей от COVID-19. Эта цифра превышает суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>По его словам, коронавирус еженедельно уносит жизни порядка 50 тысяч человек — это без учета смертей, "о которых не поступают сообщения", а также летальности от других причин, вызванных сбоями в работе служб здравоохранения" из-за пандемии, пишет Sputnik Беларусь.Он также уточнил, что в настоящее время штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта", этому уже есть устойчивое подтверждение. Также новый штамм с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел.По предположениям ВОЗ, грядущие праздники могут привести к очередном всплеску заражений, и, соответственно, смертей, а также перегрузке систем здравоохранения. В связи с этим в организации призвали отменить или отложить праздничные мероприятия.Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео>>

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вич, туберкулез, воз, коронавирус covid-19