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Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ
Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ
Количество летальных случаев от COVID-19 в этом году превысил суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.
2021-12-21T14:43+0500
2021-12-21T14:43+0500
в мире
вич
туберкулез
воз
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По количеству летальных случаев коронавирус обогнал ВИЧ, малярию и туберкулез, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, с начала 2021 года зафиксировано свыше 3,3 млн случаев смертей от COVID-19. Эта цифра превышает суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото &gt;&gt;По его словам, коронавирус еженедельно уносит жизни порядка 50 тысяч человек — это без учета смертей, "о которых не поступают сообщения", а также летальности от других причин, вызванных сбоями в работе служб здравоохранения" из-за пандемии, пишет Sputnik Беларусь.Он также уточнил, что в настоящее время штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта", этому уже есть устойчивое подтверждение. Также новый штамм с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел.По предположениям ВОЗ, грядущие праздники могут привести к очередном всплеску заражений, и, соответственно, смертей, а также перегрузке систем здравоохранения. В связи с этим в организации призвали отменить или отложить праздничные мероприятия.Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео&gt;&gt;
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вич, туберкулез, воз, коронавирус covid-19

Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ

14:43 21.12.2021
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет сатурацию у пациентки с COVID-19
Медицинский работник измеряет сатурацию у пациентки с COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Количество летальных случаев от COVID-19 в этом году превысил суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По количеству летальных случаев коронавирус обогнал ВИЧ, малярию и туберкулез, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, с начала 2021 года зафиксировано свыше 3,3 млн случаев смертей от COVID-19. Эта цифра превышает суммарный показатель зарегистрированных смертей от ВИЧ, малярии и туберкулеза за 2020 год.
Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>
По его словам, коронавирус еженедельно уносит жизни порядка 50 тысяч человек — это без учета смертей, "о которых не поступают сообщения", а также летальности от других причин, вызванных сбоями в работе служб здравоохранения" из-за пандемии, пишет Sputnik Беларусь.
Он также уточнил, что в настоящее время штамм "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта", этому уже есть устойчивое подтверждение. Также новый штамм с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел.
По предположениям ВОЗ, грядущие праздники могут привести к очередном всплеску заражений, и, соответственно, смертей, а также перегрузке систем здравоохранения. В связи с этим в организации призвали отменить или отложить праздничные мероприятия.
Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео>>
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