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Почему детям опасно играть с планшетом – мнение психолога
Почему детям опасно играть с планшетом – мнение психолога
Играя с телефоном или планшетом, ребенок имеет дело с абстрактными знаками. Тем временем кора головного мозга у детей является незрелой, поэтому информацию с гаджетов ребенок воспринимает не так, как взрослые.
2021-12-21T07:00+0500
2021-12-21T07:00+0500
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дети
психолог
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Нейропсихология – это междисциплинарное направление на стыке психологии и нейронауки. Ее цель – исследовать, как связаны структура головного мозга и психические процессы.Один из ведущих нейропсихологов России Андрей Цветков не рекомендует давать детям гаджеты до четырех лет.По мнению специалиста, в последнее время в мире увеличивается количество малышей, страдающих нарушениями речи и познавательными процессами.Как объяснил Цветков, нейропсихологи стали сравнивать информацию о том, как развивается мозг в норме и как – в патологии, а также какие структуры мозга связаны с развитием знаковой функции. Например, речь, картинки и цифры связаны у взрослых с корой головного мозга."Мы точно знаем, что у детей кора головного мозга незрелая, а нарушения речи и других познавательных процессов мы видим в четверти всех случаев, то есть это четверть всех детей в популяции", — говорит Андрей Цветков.Одна из причин нарушений речи – это информационная перегрузка, которую приносят в том числе и гаджеты. Как считает Цветков, требования, предъявляемые детям сегодня, не всегда разумны: некоторые родители считают, что нужно больше учить ребенка в дошкольном возрасте. Однако эти старания приводят к перегрузке психики."Часто говорят о том, что возрастные нормы, сформулированные 80-100 лет назад, якобы устарели, и дети должны развиваться иначе. Если учесть, что последние примерно сорок тысяч лет мозг человека разумного не претерпевал существенных анатомических изменений, то представить, что за сто лет грубо изменились нормы психического развития, мы никак не можем", — заявил специалист.Тем временем факторы влияния среды на психику меняются. Телевизор оказывал на ребенка меньшее влияние, нежели планшет, поскольку даже сидя перед экраном, ребенок играл с игрушками, развивал моторику и воображение.Как ребенку в деревне не дают раньше времени топор, так и дошкольнику не стоит позволять играть с планшетом, считает Андрей Цветков. Играя с телефоном, дети имеют дело с абстрактными знаками. Если бы они играли с обыкновенными игрушками, психика развивалась бы иначе, заключил нейропсихолог.Читайте также:Ученые выяснили, что собаки могут воспринимать новогодние песниТает во рту: простой рецепт шарлотки с творогомКак нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото
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дети, психолог, телефон

Почему детям опасно играть с планшетом – мнение психолога

07:00 21.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкШШкольники на уроке информатики с планшетным компьютером в руках
ШШкольники на уроке информатики с планшетным компьютером в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Играя с телефоном или планшетом, ребенок имеет дело с абстрактными знаками. Тем временем кора головного мозга у детей является незрелой, поэтому информацию с гаджетов ребенок воспринимает не так, как взрослые.
Нейропсихология – это междисциплинарное направление на стыке психологии и нейронауки. Ее цель – исследовать, как связаны структура головного мозга и психические процессы.
Один из ведущих нейропсихологов России Андрей Цветков не рекомендует давать детям гаджеты до четырех лет.
По мнению специалиста, в последнее время в мире увеличивается количество малышей, страдающих нарушениями речи и познавательными процессами.
Как объяснил Цветков, нейропсихологи стали сравнивать информацию о том, как развивается мозг в норме и как – в патологии, а также какие структуры мозга связаны с развитием знаковой функции. Например, речь, картинки и цифры связаны у взрослых с корой головного мозга.
"Мы точно знаем, что у детей кора головного мозга незрелая, а нарушения речи и других познавательных процессов мы видим в четверти всех случаев, то есть это четверть всех детей в популяции", — говорит Андрей Цветков.
Одна из причин нарушений речи – это информационная перегрузка, которую приносят в том числе и гаджеты. Как считает Цветков, требования, предъявляемые детям сегодня, не всегда разумны: некоторые родители считают, что нужно больше учить ребенка в дошкольном возрасте. Однако эти старания приводят к перегрузке психики.
"Часто говорят о том, что возрастные нормы, сформулированные 80-100 лет назад, якобы устарели, и дети должны развиваться иначе. Если учесть, что последние примерно сорок тысяч лет мозг человека разумного не претерпевал существенных анатомических изменений, то представить, что за сто лет грубо изменились нормы психического развития, мы никак не можем", — заявил специалист.
Тем временем факторы влияния среды на психику меняются. Телевизор оказывал на ребенка меньшее влияние, нежели планшет, поскольку даже сидя перед экраном, ребенок играл с игрушками, развивал моторику и воображение.
Как ребенку в деревне не дают раньше времени топор, так и дошкольнику не стоит позволять играть с планшетом, считает Андрей Цветков. Играя с телефоном, дети имеют дело с абстрактными знаками. Если бы они играли с обыкновенными игрушками, психика развивалась бы иначе, заключил нейропсихолог.

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