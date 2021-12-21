https://uz.sputniknews.ru/20211221/tashkent-vystupaet-za-obedinenie-kinostudiy-stran-sng-21883403.html
Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
Такое объединение ускорит обмен опытом и поспособствует созданию совместных фильмов.
2021-12-21T20:06+0500
2021-12-21T20:06+0500
2021-12-21T20:06+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана предлагает разработать механизм объединения киностудий стран СНГ.Об этом заявил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов перед открытием совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии, который пройдет в Ташкенте 21-23 декабря.По его словам, которые приводит пресс-служба агенства, это позволит расширить возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран Содружества творческую и техническую поддержку. Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино>>С данной инициативой Узбекистан выступил еще на прошлом совете, прошедшем в ноябре в рамках международного кинофестиваля "Листопад" в Минске.Абдухаликов отметил, что за последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом, расширит возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов.По его словам, статус и форма такого объединения будут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте.По данным пресс-службы, участники совета рассмотрят в столице Узбекистана проект "дорожной карты" сотрудничества, обсудят совместные проекты и эффективные модели развития киностудий и киноконцернов.Узбекский фильм претендует на "Оскар">>
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ташкент, снг, кино
Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
За последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом и поспособствует созданию совместных фильмов.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана предлагает разработать механизм объединения киностудий стран СНГ.
Об этом заявил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов перед открытием совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии, который пройдет в Ташкенте 21-23 декабря.
По его словам, которые приводит
пресс-служба агенства, это позволит расширить возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран Содружества творческую и техническую поддержку.
С данной инициативой Узбекистан выступил еще на прошлом совете, прошедшем в ноябре в рамках международного кинофестиваля "Листопад" в Минске.
Абдухаликов отметил, что за последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом, расширит возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов.
"Нам необходимо разработать непрерывный механизм, а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость" — отметил он.
По его словам, статус и форма такого объединения будут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте.
По данным пресс-службы, участники совета рассмотрят в столице Узбекистана проект "дорожной карты" сотрудничества, обсудят совместные проекты и эффективные модели развития киностудий и киноконцернов.