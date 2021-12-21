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Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ
Такое объединение ускорит обмен опытом и поспособствует созданию совместных фильмов.
2021-12-21T20:06+0500
2021-12-21T20:06+0500
общество
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кино
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана предлагает разработать механизм объединения киностудий стран СНГ.Об этом заявил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов перед открытием совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии, который пройдет в Ташкенте 21-23 декабря.По его словам, которые приводит пресс-служба агенства, это позволит расширить возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран Содружества творческую и техническую поддержку. Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино&gt;&gt;С данной инициативой Узбекистан выступил еще на прошлом совете, прошедшем в ноябре в рамках международного кинофестиваля "Листопад" в Минске.Абдухаликов отметил, что за последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом, расширит возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов.По его словам, статус и форма такого объединения будут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте.По данным пресс-службы, участники совета рассмотрят в столице Узбекистана проект "дорожной карты" сотрудничества, обсудят совместные проекты и эффективные модели развития киностудий и киноконцернов.Узбекский фильм претендует на "Оскар"&gt;&gt;
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ташкент, снг, кино

Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ

20:06 21.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов
Председатель Узбеккино Фирдавс Абдухаликов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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За последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом и поспособствует созданию совместных фильмов.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Агентство кинематографии Узбекистана предлагает разработать механизм объединения киностудий стран СНГ.
Об этом заявил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов перед открытием совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии, который пройдет в Ташкенте 21-23 декабря.
По его словам, которые приводит пресс-служба агенства, это позволит расширить возможности реализации совместных проектов, а также окажет кинематографистам стран Содружества творческую и техническую поддержку.
Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино>>
С данной инициативой Узбекистан выступил еще на прошлом совете, прошедшем в ноябре в рамках международного кинофестиваля "Листопад" в Минске.
Абдухаликов отметил, что за последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад, поэтому такое объединение ускорит обмен опытом, расширит возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов.

"Нам необходимо разработать непрерывный механизм, а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость" — отметил он.

По его словам, статус и форма такого объединения будут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте.
По данным пресс-службы, участники совета рассмотрят в столице Узбекистана проект "дорожной карты" сотрудничества, обсудят совместные проекты и эффективные модели развития киностудий и киноконцернов.
Узбекский фильм претендует на "Оскар">>
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