https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzbekskie-jeleznye-dorogi-uvelichat-gruzoperevozki-iz-afganistana-21881915.html

"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана

"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана

В самое ближайшее время дополнительный груз из Афганистана отправится в Казахстан и Узбекистан.

2021-12-21T19:14+0500

2021-12-21T19:14+0500

2021-12-21T19:14+0500

экономика

узбекистан

казахстан

афганистан

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объем перевозок грузов из Афганистана через свое дочернее предприятие "Согдиана транс".Как сообщается на сайте "Узбекских железных дорог" грузоперевозки увеличатся в том числе и в страны СНГ. В этом году из Афганистана уже было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) различных грузов. Это сухофрукты, картофель, мандарины и тальк. При этом в Казахстан экспортировано 13,8 тысячи тонн, в Узбекистан – почти 16 тысяч, в Россию – 2,57 тысячи тонн."Согдиана транс" создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.В компании напомнили, что за десять лет деятельности "Согдиана транс" по этой дороге в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов. Узбекистан заинтересован в развитии железнодорожного транспортного коридора в этом направлении. В частности, узбекские железнодорожники уже весной приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.В октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД. Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.

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узбекистан, казахстан, афганистан, грузоперевозки