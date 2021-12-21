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"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана
"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана
В самое ближайшее время дополнительный груз из Афганистана отправится в Казахстан и Узбекистан.
2021-12-21T19:14+0500
2021-12-21T19:14+0500
экономика
узбекистан
казахстан
афганистан
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объем перевозок грузов из Афганистана через свое дочернее предприятие "Согдиана транс".Как сообщается на сайте "Узбекских железных дорог" грузоперевозки увеличатся в том числе и в страны СНГ. В этом году из Афганистана уже было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) различных грузов. Это сухофрукты, картофель, мандарины и тальк. При этом в Казахстан экспортировано 13,8 тысячи тонн, в Узбекистан – почти 16 тысяч, в Россию – 2,57 тысячи тонн."Согдиана транс" создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.В компании напомнили, что за десять лет деятельности "Согдиана транс" по этой дороге в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов. Узбекистан заинтересован в развитии железнодорожного транспортного коридора в этом направлении. В частности, узбекские железнодорожники уже весной приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.В октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД. Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
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узбекистан, казахстан, афганистан, грузоперевозки

"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана

19:14 21.12.2021
© Unsplash / Russ WardГрузовой поезд
Грузовой поезд - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Unsplash / Russ Ward
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В самое ближайшее время дополнительный груз из Афганистана отправится в Казахстан и Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объем перевозок грузов из Афганистана через свое дочернее предприятие "Согдиана транс".
Как сообщается на сайте "Узбекских железных дорог" грузоперевозки увеличатся в том числе и в страны СНГ. В этом году из Афганистана уже было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) различных грузов. Это сухофрукты, картофель, мандарины и тальк.
При этом в Казахстан экспортировано 13,8 тысячи тонн, в Узбекистан – почти 16 тысяч, в Россию – 2,57 тысячи тонн.
"В самое ближайшее время дочерняя компания "Согдиана Транс" планирует перевезти в Казахстан ещё 45 гружёных вагонов афганских предпринимателей и 99 вагонов — в Узбекистан", — говорится в сообщении.
"Согдиана транс" создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.
В компании напомнили, что за десять лет деятельности "Согдиана транс" по этой дороге в Афганистан и транзитом в другие страны было доставлено около 28 миллионов тонн грузов.
"Кроме того, данное предприятие вносит значительный вклад в экспорт афганских грузов по железной дороге через Узбекистан в страны СНГ и Китай", — добавили в пресс-службе.
Узбекистан заинтересован в развитии железнодорожного транспортного коридора в этом направлении.
В частности, узбекские железнодорожники уже весной приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.
В октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД.
Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
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