https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzbekskie-voennye-proveli-ucheniya-po-ximicheskoy-zaschite-u-afganistana--foto-21876700.html

Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото

Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото

Военнослужащие отточили навыки разведки на условно зараженной местности. Как это было, смотрите в фотоленте.

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекские военнослужащие провели учения по химической защите на полигоне "Термез" вблизи границы с Афганистаном.В маневрах были задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Юго-Западного особого военного округа Узбекистана.Также специалисты подразделений проверили эффективность использования средств индивидуальной защиты, подготовки растворов для дегазации и дезактивации личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.Читайте также:Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено >>Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан >>

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