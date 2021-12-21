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Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото
Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото
Военнослужащие отточили навыки разведки на условно зараженной местности. Как это было, смотрите в фотоленте.
2021-12-21T15:35+0500
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общество
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекские военнослужащие провели учения по химической защите на полигоне "Термез" вблизи границы с Афганистаном.В маневрах были задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Юго-Западного особого военного округа Узбекистана.Также специалисты подразделений проверили эффективность использования средств индивидуальной защиты, подготовки растворов для дегазации и дезактивации личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.Читайте также:Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено &gt;&gt;Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан &gt;&gt;
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узбекистан, афганистан, учения, фото

Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото

15:35 21.12.2021 (обновлено: 15:36 21.12.2021)
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Военнослужащие отточили навыки разведки на условно зараженной местности. Как это было, смотрите в фотоленте.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекские военнослужащие провели учения по химической защите на полигоне "Термез" вблизи границы с Афганистаном.
© Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана провели учения по химзащите у границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан
1/5
© Министерство обороны Узбекистана
© Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана провели учения по химзащите у границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан
2/5
© Министерство обороны Узбекистана
© Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана провели учения по химзащите у границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан
3/5
© Министерство обороны Узбекистана
© Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана провели учения по химзащите у границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан
4/5
© Министерство обороны Узбекистана
© Министерство обороны Узбекистана
Военные Узбекистана провели учения по химзащите у границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан
5/5
© Министерство обороны Узбекистана
В маневрах были задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Юго-Западного особого военного округа Узбекистана.
"Учения на полигоне "Термез" включали организацию радиационной, химической и биологической разведки на условно зараженной местности", — сообщили в Министерстве обороны.
Также специалисты подразделений проверили эффективность использования средств индивидуальной защиты, подготовки растворов для дегазации и дезактивации личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.
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