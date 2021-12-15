https://uz.sputniknews.ru/20211215/pervye-partii-gumpomoschi-oon-iz-termeza-poshli-v-afganistan-21803283.html

Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан

Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан

Грузовики повезли в Афганистан порядка 40 тонн помощи. Это пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка для утепления жилищ или палаток.

2021-12-15T16:29+0500

2021-12-15T16:29+0500

2021-12-15T16:29+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду отправило в Афганистан первые партии гуманитарной помощи, хранившейся с октября в узбекском Термезе, сообщает РИА Новости.Как отмечается, в состав грузов объемом около 40 тонн вошли пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка — ее используют для утепления жилищ или палаток. До конца года ожидается организация новых грузовых рейсов с помощью для афганцев.Ранее сообщалось, что узбекский логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября получил от УВКБ 96 тонн помощи, предназначенной Афганистану, — в нее вошли предметы первой необходимости.Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане>>Однако власти Афганистана тогда не давали разрешение на ее ввоз в страну. В УВКБ пояснили, что колоны грузовиков двинутся в сторону афганской границы после получения соответствующего одобрения.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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