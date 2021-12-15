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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211215/pervye-partii-gumpomoschi-oon-iz-termeza-poshli-v-afganistan-21803283.html
Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан
Грузовики повезли в Афганистан порядка 40 тонн помощи. Это пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка для утепления жилищ или палаток.
2021-12-15T16:29+0500
2021-12-15T16:29+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оон
афганистан
термез
помощь
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду отправило в Афганистан первые партии гуманитарной помощи, хранившейся с октября в узбекском Термезе, сообщает РИА Новости.Как отмечается, в состав грузов объемом около 40 тонн вошли пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка — ее используют для утепления жилищ или палаток. До конца года ожидается организация новых грузовых рейсов с помощью для афганцев.Ранее сообщалось, что узбекский логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября получил от УВКБ 96 тонн помощи, предназначенной Афганистану, — в нее вошли предметы первой необходимости.Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане&gt;&gt;Однако власти Афганистана тогда не давали разрешение на ее ввоз в страну. В УВКБ пояснили, что колоны грузовиков двинутся в сторону афганской границы после получения соответствующего одобрения.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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оон, афганистан, термез, помощь

Первые партии гумпомощи ООН из Термеза пошли в Афганистан

16:29 15.12.2021
© AFP / TEMUR ISMAILOVУзбеко-афганская граница в районе Термеза
Узбеко-афганская граница в районе Термеза - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© AFP / TEMUR ISMAILOV
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Грузовики повезли в Афганистан порядка 40 тонн помощи, куда вошли пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка, использующаяся для утепления жилищ или палаток.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду отправило в Афганистан первые партии гуманитарной помощи, хранившейся с октября в узбекском Термезе, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в состав грузов объемом около 40 тонн вошли пластиковая кухонная посуда и полимерная пленка — ее используют для утепления жилищ или палаток. До конца года ожидается организация новых грузовых рейсов с помощью для афганцев.
Ранее сообщалось, что узбекский логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября получил от УВКБ 96 тонн помощи, предназначенной Афганистану, — в нее вошли предметы первой необходимости.
Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане>>
Однако власти Афганистана тогда не давали разрешение на ее ввоз в страну. В УВКБ пояснили, что колоны грузовиков двинутся в сторону афганской границы после получения соответствующего одобрения.
В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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