https://uz.sputniknews.ru/20211222/chislo-aviareysov-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-vyroslo-do-22-v-nedelyu-21885449.html
Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией выросло до 22 в неделю
Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией выросло до 22 в неделю
На сегодняшний день Узбекистан восстановил регулярное авиасообщение уже с 18 странами.
2021-12-22T08:49+0500
2021-12-22T08:49+0500
2021-12-22T08:54+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.На сегодняшний день в Узбекистане восстановлено регулярное авиасообщение с 18 странами, осуществляется 144 рейса в неделю по 28 направлениям. Все полеты будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в ведомстве.Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, возобновлено с 1 апреля. В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв поручил ускорить трансформацию национальной авиакомпании Uzbekistan Airways. В течение 2021 года авиакомпания должна была вернуться к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.До локдауна Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В начале ноября Минтранс сообщил, что регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний: "Аэрофлота", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia —между городами России и Узбекистана утверждены в зимнем расписании 2021-2022 годов.Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.Читайте также:Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом >>
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Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией выросло до 22 в неделю
08:49 22.12.2021 (обновлено: 08:54 22.12.2021)
На сегодняшний день в Узбекистане восстановлено регулярное авиасообщение с 18 странами.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Количество авиарейсов между Узбекистаном и Россией увеличилось до 22 в неделю.
"Граждане нашей страны в праздничные дни могут посетить следующие зарубежные страны посредством авиаперелетов: Российская Федерация, 22 рейса в неделю", — сообщили в Министерстве транспорта республики.
На сегодняшний день в Узбекистане восстановлено
регулярное авиасообщение с 18 странами, осуществляется 144 рейса в неделю по 28 направлениям.
Все полеты будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в ведомстве.
Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, возобновлено с 1 апреля.
В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв поручил ускорить трансформацию национальной авиакомпании Uzbekistan Airways. В течение 2021 года авиакомпания должна была вернуться к объему полетов в Россию, который был до начала пандемии коронавируса.
До локдауна Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, а российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В начале ноября Минтранс сообщил, что регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний: "Аэрофлота", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia —между городами России и Узбекистана утверждены в зимнем расписании 2021-2022 годов.
Помимо регулярных рейсов Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.