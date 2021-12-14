https://uz.sputniknews.ru/20211214/smartavia-nachala-vypolnyat-regulyarnye-polety-iz-moskvy-v-ferganu--foto-21778230.html

Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото

Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото

Как встретили первый лайнер и при чем тут "водная арка" — в материале.

2021-12-14T08:50+0500

2021-12-14T08:50+0500

2021-12-14T09:08+0500

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фергана

москва

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану.Первый самолет вылетел из аэропорта Домодедово.Самолеты Boeing-737-800 и A-321 будут летать по маршруту "Москва – Фергана – Москва" каждую субботу.В декабре регулярные рейсы также запустила российская авиакомпания S7 Airlines.Ранее в Министерстве транспорта утвердили список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и S7 Airlines.Smartavia — тоже в списке. Авиаперевозчик с 2 декабря начал выполнять еженедельные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган.Читайте также:Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом >>Авиарейсы в Сох стали регулярными >>

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фергана, москва