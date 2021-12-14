https://uz.sputniknews.ru/20211214/smartavia-nachala-vypolnyat-regulyarnye-polety-iz-moskvy-v-ferganu--foto-21778230.html
Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
Как встретили первый лайнер и при чем тут "водная арка" — в материале.
2021-12-14T08:50+0500
2021-12-14T08:50+0500
2021-12-14T09:08+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану.Первый самолет вылетел из аэропорта Домодедово.Самолеты Boeing-737-800 и A-321 будут летать по маршруту "Москва – Фергана – Москва" каждую субботу.В декабре регулярные рейсы также запустила российская авиакомпания S7 Airlines.Ранее в Министерстве транспорта утвердили список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и S7 Airlines.Smartavia — тоже в списке. Авиаперевозчик с 2 декабря начал выполнять еженедельные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган.Читайте также:Фото: новый регулярный рейс открылся между Санкт-Петербургом и Наманганом >>Авиарейсы в Сох стали регулярными >>
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Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
08:50 14.12.2021 (обновлено: 09:08 14.12.2021)
Как встретили первый лайнер и как часто теперь будут выполняться рейсы — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская авиакомпания Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Москвы в Фергану.
Первый самолет вылетел из аэропорта Домодедово.
"В международном аэропорту Ферганы 11 декабря приземлился борт российской авиакомпании Smartavia, совершивший первый регулярный рейс из Москвы (аэропорт "Домодедово")", — сообщили в Uzbekistan Airports.
Самолеты Boeing-737-800 и A-321 будут летать
по маршруту "Москва – Фергана – Москва" каждую субботу.
В декабре регулярные рейсы также запустила
российская авиакомпания S7 Airlines.
Ранее в Министерстве транспорта утвердили
список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и S7 Airlines.
Smartavia — тоже в списке. Авиаперевозчик с 2 декабря начал выполнять еженедельные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган.