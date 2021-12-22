https://uz.sputniknews.ru/20211222/gorodskoy-transport-v-tashkente-stanet-zelenym-21897141.html

Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"

Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"

Власти Узбекистана планируют обновить городской пассажирский транспорт за счет закупки новых видов машин.

2021-12-22T17:06+0500

2021-12-22T17:06+0500

2021-12-22T17:08+0500

общество

ташкент

общественный транспорт

автобусы

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют обновить городской пассажирский транспорт за счет закупки новых экологически чистых "зеленых" автобусов. Эта инициатива предусмотрена проектом концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах.Сколько и какие автобусы закупят в ближайшие два года Концепция также предусматривает поэтапный переход к использованию электромобилей для услуг немаршрутных такси. Для того, чтобы таксопарки покупали машины с электродвигателями, из Фонд поддержки предпринимательства и местных бюджетов будут выделены средства на покрытие половины процентов по банковским кредитам.На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео >>Кроме того, планируется оцифровать деятельность такси. Намечено создать базу данных, в которой будет содержаться вся информация о водителях немаршрутных такси.Читайте также:На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы >>Президент пообещал, что в 2022 году в Ташкенте появятся 320 электробусов >>

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ташкент, общественный транспорт, автобусы