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Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"
Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"
Власти Узбекистана планируют обновить городской пассажирский транспорт за счет закупки новых видов машин.
2021-12-22T17:06+0500
2021-12-22T17:08+0500
общество
ташкент
общественный транспорт
автобусы
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют обновить городской пассажирский транспорт за счет закупки новых экологически чистых "зеленых" автобусов. Эта инициатива предусмотрена проектом концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах.Сколько и какие автобусы закупят в ближайшие два года Концепция также предусматривает поэтапный переход к использованию электромобилей для услуг немаршрутных такси. Для того, чтобы таксопарки покупали машины с электродвигателями, из Фонд поддержки предпринимательства и местных бюджетов будут выделены средства на покрытие половины процентов по банковским кредитам.На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео &gt;&gt;Кроме того, планируется оцифровать деятельность такси. Намечено создать базу данных, в которой будет содержаться вся информация о водителях немаршрутных такси.Читайте также:На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы &gt;&gt;Президент пообещал, что в 2022 году в Ташкенте появятся 320 электробусов &gt;&gt;
ташкент
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ташкент, общественный транспорт, автобусы

Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"

17:06 22.12.2021 (обновлено: 17:08 22.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭлектробус
Электробус - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Законопроект предусматривает поэтапный переход к использованию экологически чистых транспортных средств.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют обновить городской пассажирский транспорт за счет закупки новых экологически чистых "зеленых" автобусов. Эта инициатива предусмотрена проектом концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента в 2022-2025 годах.

Сколько и какие автобусы закупят в ближайшие два года

90 большой вместимостью (12-метровых) MAN CNG;
200 средней вместимости (8,5 - 9 метров) SAZ LE60;
300 электробусов большой (12-метровых) вместимостью;
53 большой вместимостью (18-метровых) электробусов;
100 большой вместимостью (12-метровых) MAN CNG;
100 электробусов большой (12-метровых) вместимостью.
Концепция также предусматривает поэтапный переход к использованию электромобилей для услуг немаршрутных такси. Для того, чтобы таксопарки покупали машины с электродвигателями, из Фонд поддержки предпринимательства и местных бюджетов будут выделены средства на покрытие половины процентов по банковским кредитам.
На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео >>
Кроме того, планируется оцифровать деятельность такси. Намечено создать базу данных, в которой будет содержаться вся информация о водителях немаршрутных такси.
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