https://uz.sputniknews.ru/20211222/novogodnyaya-aktsiya-poezdki-na-poezde-po-uzbekistanu-stanut-deshevle-21896830.html

Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле

Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле

Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.

2021-12-22T16:22+0500

2021-12-22T16:22+0500

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общество

скидки

железная дорога

билет

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города республики в честь новогодних праздников, сообщает пресс-служба компании.Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете >>По данным организации, акция будет действовать с 31 декабря по 4 января 2022 года. Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане. Кому доступна скидка на поездки поездом Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести только в железнодорожных кассах. На электронные билеты акция не распространяются.Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза >>Ранее в Uzbekistan Airways заявили о снижении цен на авиаперелеты для студентов. Для учащихся вузов в компании предусмотрели скидку в 50%. Акция начнет действовать с 28 декабря и продлится до 10 января.

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скидки, железная дорога, билет