https://uz.sputniknews.ru/20211222/novogodnyaya-aktsiya-poezdki-na-poezde-po-uzbekistanu-stanut-deshevle-21896830.html
Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.
2021-12-22T16:22+0500
2021-12-22T16:22+0500
2021-12-22T16:28+0500
общество
скидки
железная дорога
билет
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города республики в честь новогодних праздников, сообщает пресс-служба компании.Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете >>По данным организации, акция будет действовать с 31 декабря по 4 января 2022 года. Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане. Кому доступна скидка на поездки поездом Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести только в железнодорожных кассах. На электронные билеты акция не распространяются.Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза >>Ранее в Uzbekistan Airways заявили о снижении цен на авиаперелеты для студентов. Для учащихся вузов в компании предусмотрели скидку в 50%. Акция начнет действовать с 28 декабря и продлится до 10 января.
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скидки, железная дорога, билет
Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
16:22 22.12.2021 (обновлено: 16:28 22.12.2021)
Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города республики в честь новогодних праздников, сообщает
пресс-служба компании.
По данным организации, акция будет действовать с 31 декабря по 4 января 2022 года. Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.
Кому доступна скидка на поездки поездом
Пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ 1941—1945 годов и лицам приравненных к ним (50%);
студентам вузов, школьникам, учащимся колледжей и лицеев, слушателям специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК (15%);
семьям от двух человек при наличии подтверждающих документов (15%);
коллективам от 4 человек (15%);
всем пассажирам на высокоскоростные поезда Afrosiyob (10%).
Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести только в железнодорожных кассах. На электронные билеты акция не распространяются.
Ранее в Uzbekistan Airways заявили
о снижении цен на авиаперелеты для студентов. Для учащихся вузов в компании предусмотрели скидку в 50%. Акция начнет действовать с 28 декабря и продлится до 10 января.