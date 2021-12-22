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Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.
2021-12-22T16:22+0500
2021-12-22T16:28+0500
общество
скидки
железная дорога
билет
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города республики в честь новогодних праздников, сообщает пресс-служба компании.Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете &gt;&gt;По данным организации, акция будет действовать с 31 декабря по 4 января 2022 года. Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане. Кому доступна скидка на поездки поездом Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести только в железнодорожных кассах. На электронные билеты акция не распространяются.Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза &gt;&gt;Ранее в Uzbekistan Airways заявили о снижении цен на авиаперелеты для студентов. Для учащихся вузов в компании предусмотрели скидку в 50%. Акция начнет действовать с 28 декабря и продлится до 10 января.
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скидки, железная дорога, билет

Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле

16:22 22.12.2021 (обновлено: 16:28 22.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЮжный вокзал Ташкента после реконструкции
Южный вокзал Ташкента после реконструкции - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города республики в честь новогодних праздников, сообщает пресс-служба компании.
Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете >>
По данным организации, акция будет действовать с 31 декабря по 4 января 2022 года. Купить билеты по сниженным ценам на обычные рейсы смогут только некоторые граждане.

Кому доступна скидка на поездки поездом

Пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ 1941—1945 годов и лицам приравненных к ним (50%);
студентам вузов, школьникам, учащимся колледжей и лицеев, слушателям специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК (15%);
семьям от двух человек при наличии подтверждающих документов (15%);
коллективам от 4 человек (15%);
всем пассажирам на высокоскоростные поезда Afrosiyob (10%).
Отмечается, что билеты со скидкой можно приобрести только в железнодорожных кассах. На электронные билеты акция не распространяются.
Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза >>
Ранее в Uzbekistan Airways заявили о снижении цен на авиаперелеты для студентов. Для учащихся вузов в компании предусмотрели скидку в 50%. Акция начнет действовать с 28 декабря и продлится до 10 января.
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