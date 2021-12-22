https://uz.sputniknews.ru/20211222/novyy-dron-obeschaet-rossii-bespilotnoe-dominirovanie-v-mire-21904730.html

Новый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире

Новый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире

Россия с превосходным технологическим потенциалом уверенно вошла в круг немногих стран-производителей тяжелых "дальнобойных" дронов.

2021-12-22T21:02+0500

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Российский министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря сообщил: "Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета "Альтиус-РУ". Это знаменательное для России и мира событие. Ранее в "клубе тяжелых ударных дронов" присутствовали только Соединенные Штаты (MQ-9 Reaper), Израиль (IAI Eitan) и Турция (BayraktarAkinci). В "многодоменных" операциях будущего такие машины в интеграции с пилотируемой авиацией, наземными и космическими средствами целеуказания смогут определять ход и исход боевых действий.Ударный беспилотник "Альтиус-РУ" обладает целым рядом выдающихся характеристик. Главное – искусственный интеллект, позволяющий автономно принимать решения, строить маршруты, идентифицировать цели и наносить по ним удары. Аналогов в мире нет.Впечатляющий боевой радиус – до 5000 км – позволяет применить 1000 кг полезной нагрузки в глубоком (стратегическом) тылу противника. "Альтиус" имеет специально разработанную для него линейку ракетно-бомбового вооружения, крейсерскую скорость 250 км/час, инерциальную навигационную систему СП-2, которая снижает радиолокационную заметность и обеспечивает высокую устойчивость к помехам.Если в ходе длительного полета (до 48-часов) оперативная обстановка и приоритетные цели изменятся, возможно управление дроном (коррекция задач, передача целеуказаний) через спутниковый канал связи – за многие тысячи километров от базы.Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео>>Средневысотный (потолок – 14000 м) тяжелый беспилотник (масса – 6 тонн, размах крыльев – 28,5 м, длина – 11,6 м,) предназначен для уничтожения танков, артиллерийских установок, легкобронированной техники, защищенных объектов и живой силы противника. Предсказуемо появление на борту многофункционального дрона противокорабельных ракет. Радиус боевого применения позволяет считать "Альтиусы" аналогом ракет средней дальности. Очень эффективная платформа для надежной доставки гиперзвуковых неприятностей любому агрессору.Вероятные противники и конкурентыМинувшим летом российский дрон успешно отработал авиаудары по мишеням на полигонах управляемым ракетным вооружением класса "воздух-поверхность" и корректируемыми авиабомбами.Первую установочную партию "Альтиусов" Минобороны РФ заказало еще в начале 2021 года, что свидетельствует о высокой надежности и эффективности машины.Сопоставимых с российским "Альтиусом" по возможностям ударных дронов в мире всего три: американский MQ-9 Reaper (полезная нагрузка 1700 кг), турецкий BayraktarAkinci (нагрузка – 1350 кг), израильский IAI Eitan (нагрузка – 1000 кг). Все имеют размах крыльев более 20 метров, скорость – от 240 до 400 км/час, время непрерывного полета (без дозаправки) – от 24 до 30 часов. Машинам доступен автоматический режим полета, турецкий дрон в большей степени зависит от оператора.Любопытна заявленная производителями способность Akinci применять по наземным целям крылатую ракету SOM-A дальностью до 250 км (длиной 4 метра и весом 620 кг).Подобные изделия, маломаневренные и хорошо видимые на радарах, могут быть полезны только в борьбе с "повстанцами", террористическими группировками в Ираке или Афганистане, не располагающими зенитными комплексами (средствами ПВО). На Европейском ТВД эти дроны заведомо неэффективны.Русское оружие версии 2021>>Российский "Альтиус" превосходит зарубежные аналоги, прежде всего, автономностью действий (искусственным интеллектом), потенциалом боевой интеграции, развитым комплексом вооружения, низкой радиолокационной заметностью. По прогнозам специалистов, этот аппарат со своим арсеналом затмит лучшие мировые образцы в небе и на международном рынке.Россия уверенно выигрывает высокотехнологичную гонку в оборонной сфере: беспилотники производят более 50 стран мира. Однако приоритетом является обороноспособность, а не рост продаж зарубежным партнерам. Отсюда минимум рекламы. Доминируют планы обеспечения новейшими дронами Вооруженных сил РФ."Иноходец" и "Форпост"Одновременно с успехом "Альтиуса" Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ отметил также начало поставок в войска беспилотников "Иноходец" и "Форпост".Эта информация свидетельствует о гармоничном развитии российского сектора беспилотной авиации военного назначения. "Иноходец" является модификацией широко известного разведывательно-ударного "Ориона". А второй упомянутый дрон – проверенный двумя годами опытной эксплуатации эффективный разведчик.Средневысотный "Орион" (он же "Иноходец") – аппарат большой продолжительности полета (до 24 часов), с боевой нагрузкой до 200 кг (управляемые ракеты, корректируемые авиабомбы). Обладает уникальными тактико-техническими характеристиками. Разведывательная модификация имеет самые мощные в мире "электронные глаза".Ударный "Орион" предназначен для поражения стационарных и движущихся наземных целей, бронетехники, транспорта и живой силы противника. Максимальная взлетная масса – 1150 кг, крейсерская скорость – 200 км/час, потолок – 7000 метров. Конкурирующий в этом классе машин турецкий Bayraktar TB2 грузоподъемностью до 150 кг и скоростью до 130 км/час – нервно курит в стороне.Беспилотный "Форпост" решает задачи разведки и мониторинга местности, фотографирования, картографирования, аэросъемки. Дрон способен обнаруживать точки радиоэлектронной защиты противника, создавать радиопомехи и перехватывать радиосигналы.Как прошли испытания российского беспилотника "Орион" — видео>>По данным Минобороны РФ, "Форпост" хорошо зарекомендовал себя в войсках. Получил боевое крещение в Сирии, где использовался для скрытного наблюдения и контроля ударов по позициям террористов. Дрон также специализируется на патрулировании Черноморского побережья, способен круглосуточно вести разведку с применением оптических, радиотехнических, радиолокационных средств, и выдавать целеуказания боевым кораблям, береговым ракетным комплексам.С учетом санкционной политики Запада, важно, что "Форпост-Р" полностью собран из российских комплектующих (оснащен самарским двигателем АПД-85). Аппарат массой около 500 кг имеет потолок 6 км, боевой радиус – 200 км. Продолжительность полета – до 18 часов.Между тем, развитие российской беспилотной авиации продолжается – активно готовится к интеллектуальным боевым действиям новейший тяжелый разведывательно-ударный дрон С-70 "Охотник". Развивается проект 7-тонного ударного беспилотника "Гром".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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