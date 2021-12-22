Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211222/potok-migrantov-v-rossiyu-mojet-uvelichitsya-v-2022-godu--mnenie-eksperta-21898554.html
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
В следующем году Россия ожидает на 14-15 млн мигрантов больше, чем в нынешнем. Приезжать в страну стало удобнее – почему?
2021-12-22T17:43+0500
2021-12-22T17:43+0500
миграция
узбекистанцы
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/01/15914495_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_f8bbed62e58c157083d3cf7cf5241e74.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.По мнению Жданова, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи.Ранее сообщалось, что с конца декабря мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией. Это важный этап в формировании понятных правил пребывания в России для иностранцев.Новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в стране. Они будут понимать, что в случае совершения противоправного деяния на территории России их личность неизбежно будет идентифицирована.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/01/15914495_481:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_8eaeda2a3801ea931f636198b5741bfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы, трудовые мигранты

Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта

17:43 22.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
В следующем году Россия ожидает на 14-15 млн мигрантов больше, чем в нынешнем. Приезжать в страну стало удобнее – почему?
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.
Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет. На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование.
Юрий Жданов
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации
По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.
По мнению Жданова, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи.
Ранее сообщалось, что с конца декабря мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией. Это важный этап в формировании понятных правил пребывания в России для иностранцев.
Новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в стране. Они будут понимать, что в случае совершения противоправного деяния на территории России их личность неизбежно будет идентифицирована.
Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео
19:32Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту
19:16Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
18:06Жизнь как песня: удивительные воспоминания о Батыре Закирове
18:03Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу
17:43Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
17:34По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото
17:23Видео: Сирийские курды должны занять принципиальную позицию –Лавров
17:17В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком
17:06Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"
16:24Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
16:22Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
16:08Два узбекистанца получили премии СНГ — видео
15:26В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов
15:21"Россия за синхронизацию процессов" - Лавров о ситуации вокруг ядерной программы Ирана
15:09Россия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ – Лавров
14:57Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности
14:37Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке
14:18Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению
13:36В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно