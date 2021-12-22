https://uz.sputniknews.ru/20211222/potok-migrantov-v-rossiyu-mojet-uvelichitsya-v-2022-godu--mnenie-eksperta-21898554.html
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
В следующем году Россия ожидает на 14-15 млн мигрантов больше, чем в нынешнем. Приезжать в страну стало удобнее – почему?
2021-12-22T17:43+0500
2021-12-22T17:43+0500
2021-12-22T17:43+0500
миграция
узбекистанцы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.По мнению Жданова, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи.Ранее сообщалось, что с конца декабря мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией. Это важный этап в формировании понятных правил пребывания в России для иностранцев.Новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в стране. Они будут понимать, что в случае совершения противоправного деяния на территории России их личность неизбежно будет идентифицирована.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы, трудовые мигранты
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
В следующем году Россия ожидает на 14-15 млн мигрантов больше, чем в нынешнем. Приезжать в страну стало удобнее – почему?
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.
Об этом в интервью РИА Новости
заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет. На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование.
Юрий Жданов
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации
По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.
По мнению Жданова, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи.
Ранее сообщалось, что с конца декабря мигрантам в России начнут выдавать
патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией. Это важный этап в формировании понятных правил пребывания в России для иностранцев.
Новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в стране. Они будут понимать, что в случае совершения противоправного деяния на территории России их личность неизбежно будет идентифицирована.
Сейчас в рамках оргнабора осуществляется
пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.