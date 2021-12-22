https://uz.sputniknews.ru/20211222/potok-migrantov-v-rossiyu-mojet-uvelichitsya-v-2022-godu--mnenie-eksperta-21898554.html

Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта

Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта

В следующем году Россия ожидает на 14-15 млн мигрантов больше, чем в нынешнем. Приезжать в страну стало удобнее – почему?

2021-12-22T17:43+0500

2021-12-22T17:43+0500

2021-12-22T17:43+0500

миграция

узбекистанцы

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/01/15914495_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_f8bbed62e58c157083d3cf7cf5241e74.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.По мнению Жданова, для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи.Ранее сообщалось, что с конца декабря мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией. Это важный этап в формировании понятных правил пребывания в России для иностранцев.Новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в стране. Они будут понимать, что в случае совершения противоправного деяния на территории России их личность неизбежно будет идентифицирована.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, трудовые мигранты