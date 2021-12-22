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Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов
Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов
С конца декабря мигрантам начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией.
2021-12-22T10:13+0500
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общество
патент
мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами.Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, — важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев."Такое новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в нашей стране. Мера имеет и превентивный характер для данной категории лиц: каждый будет четко понимать, что в случае совершения им противоправного деяния на территории России его личность неизбежно будет идентифицирована", — отметила Петренко.Так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания.Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче с конца декабря новых патентов для трудовых мигрантов. Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Читайте также:Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев &gt;&gt;РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только &gt;&gt;
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патент, мигранты

Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов

10:13 22.12.2021 (обновлено: 10:19 22.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация у миграционного центра в Подмосковье
Ситуация у миграционного центра в Подмосковье - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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С конца декабря мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами.
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Упорядочение пребывания мигрантов, четкая фиксация их данных позволит облегчить поиск лиц, совершивших преступления и, как следствие, улучшить криминогенную ситуацию, снять напряженность в обществе. Такие меры способствуют более действенному и результативному миграционному контролю, ускоряют процесс выявления и расследования преступлений", — сказала Петренко в беседе с РИА Новости.
По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, — важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев.
"Такое новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в нашей стране. Мера имеет и превентивный характер для данной категории лиц: каждый будет четко понимать, что в случае совершения им противоправного деяния на территории России его личность неизбежно будет идентифицирована", — отметила Петренко.
Так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания.
"Осознание возможности беспрепятственно уехать на родину и скрыться от правоохранительных органов создавало благоприятную почву для преступных посягательств со стороны мигрантов. В связи с изложенным, введенный нормативно-правовой акт представляет собой своевременный, реальный и эффективный инструмент регулирования миграционных процессов в России", — добавила Петренко.
Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче с конца декабря новых патентов для трудовых мигрантов.
Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.
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