https://uz.sputniknews.ru/20211222/zachem-rossii-nujno-chtoby-u-migrantov-byli-personalnye-patenty-21887296.html

Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов

Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов

С конца декабря мигрантам начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев и другой личной информацией.

2021-12-22T10:13+0500

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мигранты

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами.Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, — важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев."Такое новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в нашей стране. Мера имеет и превентивный характер для данной категории лиц: каждый будет четко понимать, что в случае совершения им противоправного деяния на территории России его личность неизбежно будет идентифицирована", — отметила Петренко.Так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания.Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче с конца декабря новых патентов для трудовых мигрантов. Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Читайте также:Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев >>РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только >>

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