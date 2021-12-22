https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossiya-za-sinxronizatsiyu-protsessov---lavrov-o-situatsii-vokrug-yadernoy-programmy-irana-21895902.html

"Россия за синхронизацию процессов" - Лавров о ситуации вокруг ядерной программы Ирана

"Россия за синхронизацию процессов" - Лавров о ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Сергей Лавров подчеркнул, что США вышли из всех договоренностей, но продолжает требовать от Ирана выполнения соглашений.

2021-12-22T15:21+0500

2021-12-22T15:21+0500

2021-12-22T15:21+0500

россия

сергей лавров

иран

ядерная программа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19572881_0:557:2049:1709_1920x0_80_0_0_b4072acba2c316867f562246ca7a7981.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в прямом эфире Медиагруппы "Россия Сегодня", высказался о причине паузы в переговорах по ядерной программе Ирана.По словам главы внешнеполитического ведомства, западные партнеры вновь пытаются передергивать факты: администрация Трампа вышла из всех договоренностей и не выполняет своих обязательств, а обвиняет Иран.По словам Сергея Лаврова, с апреля по июнь текущего года в Вене прошло шесть раундов переговоров по данному вопросу, и в целом был сформирован пакет договоренностейИ именно такой принцип и такое понимание сейчыас лежит в основ етех переговоров, которые идут в вене. С апреля оп июнь состоялось 6 раундов, в ходе которых американцы и иранцы напрямую не садились за один столВ целом по итогам шести раундов был сформирован такой пакет пониманий, который позволял надеяться на окончательное решение вопросов. После прошедших в Иране президентских выборов новая команда подготовила ряд предложений, которые западные коллеги поначалу восприняли в штыки, но затем согласились, что предложения имеют право на то, чтобы их изучить.В настоящее время возникают не сущностные, а имиджевые проблемы, уточнил Лавров. Каждая из сторон ждет, что визави первыми сделают шаги к переговорам и вернутся к исполнению своих обязательств по уже достигнутым договоренностям. Россия и Китай при поддержке других стран высказываются за синхронизацию этого процесса.Как отметил дипломат, главный принцип переговоров: "ничто не согласовано, пока все не согласовано", то есть нужен комплексный пакет договоренностей. Переговоры по этой проблеме возобновятся в Вене до конца года после коротких рождественских каникул.Читайте также:Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасностиРоссия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ - Лавров

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, иран, ядерная программа