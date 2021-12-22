https://uz.sputniknews.ru/20211222/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-xodom-stroitelstva-novogo-zavoda-v-almalyke-21894591.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке

Стоимость проекта — 5 миллиардов 122 млн долларов, площадь разработки составляет 11 тысяч гектаров. Инициатива будет реализована в два этапа.

2021-12-22T14:37+0500

2021-12-22T14:37+0500

2021-12-22T14:50+0500

экономика

президент узбекистана

промышленность

алмалык

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Глава республики посетил город Алмалык и ознакомился с работой, проводимой на АГМК, по инвестиционному проекту "Освоение месторождения "Ёшлик-1". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инноваций со ссылкой на телеканал Узбекистан 24.Стоимость проекта — 5 миллиардов 122 млн долларов. Месторождение занимает 11 тысяч гектаров, содержит такие ценные и редкие металлы, как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика. Инициатива будет реализована в два этапа:В рамках первого этапа в 2021-2025 годах ожидается добыча 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра;В рамках второго этапа в 2024-2028 годах будет произведено 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн металлического серебра.В рамках проекта также будут построены известковый завод, энергосистема мощностью 650 мегаватт и другие объекты инфраструктуры, будут обеспечены работой 6 тысяч человек.В июле этого года Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов.Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российские станки и агрегаты на 1 млрд долларов.Ранее мы сообщали, что месторождение находится на северном склоне Кураминского хребта, всего в одном километре от города Алмалык, и соседствует с действующим рудником Кальмакир.

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президент узбекистана, промышленность, алмалык