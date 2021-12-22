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В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов
В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов
О новой инициативе стало известно из проекта постановления Кабмина "Об утверждении Концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента до 2025 года".
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общество
ташкент
кабинет министров узбекистана
общественный транспорт
транспортное сообщение
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В столице Узбекистана планируется создать 16 транспортно-пересадочных узлов. Об этом стало известно из проекта постановления Кабмина "Об утверждении Концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента до 2025 года".В соответствии с документом, программу намечено организовать в ближайшие четыре годы. На ее реализацию могут выделить 26 560 млн сумов.Госкомстат: какой регион стал лидером по пассажиропотоку автотранспортом &gt;&gt;Отмечается, что расходы могут быть изменены после тендерных торгов по проектно-сметной документации, поставкам товаров (работ, услуг) и сроков выполнения мероприятий. В ноябре президенту был представлен проект по расширению столичного метрополитена. В соответствии с ним, в ближайшие пять лет в Ташкенте появится новая подземная линия метро. Предварительно она будет проходить через улицу Мирзо Улугбека и улицу Буюк ипак йули. Это позволит перераспределить пассажиропоток между другими видами транспорта.Читайте также:По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса — инфографика &gt;&gt;Плюсы и минусы нового вида общественного транспорта в Ташкенте — специалист &gt;&gt;
ташкент
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ташкент, кабинет министров узбекистана, общественный транспорт, транспортное сообщение

В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов

15:26 22.12.2021 (обновлено: 15:28 22.12.2021)
© Sputnik / СтрингерЗима в Ташкенте
Зима в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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О новой инициативе стало известно из проекта постановления Кабмина "Об утверждении Концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента до 2025 года".
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В столице Узбекистана планируется создать 16 транспортно-пересадочных узлов. Об этом стало известно из проекта постановления Кабмина "Об утверждении Концепции развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента до 2025 года".
В соответствии с документом, программу намечено организовать в ближайшие четыре годы. На ее реализацию могут выделить 26 560 млн сумов.
Госкомстат: какой регион стал лидером по пассажиропотоку автотранспортом >>
Отмечается, что расходы могут быть изменены после тендерных торгов по проектно-сметной документации, поставкам товаров (работ, услуг) и сроков выполнения мероприятий.
В ноябре президенту был представлен проект по расширению столичного метрополитена. В соответствии с ним, в ближайшие пять лет в Ташкенте появится новая подземная линия метро. Предварительно она будет проходить через улицу Мирзо Улугбека и улицу Буюк ипак йули. Это позволит перераспределить пассажиропоток между другими видами транспорта.
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