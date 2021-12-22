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В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов
В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов
Новую должность получили сразу пять хокимов. Все они уже приступили к исполнению должностных обязанностей.
2021-12-22T12:38+0500
2021-12-22T12:41+0500
общество
хокимият
назначение
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях Узбекистана назначены главы районных администраций.Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги &gt;&gt;Известно, что хокимом Ромитанского района Бухарской области стал Умеджон Барноев. Ранее он работал первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.К тому же Акдарьинский и Булунгурский районы Самаркандской области возглавили Шерзод Кудратов и Самандар Астанов соответственно. Прежде Кудратов занимал должность начальника Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты. Астанов был заместителем прокурора Самаркандской области.Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников &gt;&gt;Кроме того, стали известны имена хокимов двух районов Наманганской области.Главой Касансайского района Наманганской области назначен Дилмурод Кадыров. До этого он возглавлял Нарынский район.Хокимом Нарынского района Наманганской области стал Журабек Нурматов. Ранее он был первым заместителем главы Нарынского района.
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хокимият, назначение

В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов

12:38 22.12.2021 (обновлено: 12:41 22.12.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Главы районных администраций назначены в Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях республики.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях Узбекистана назначены главы районных администраций.
Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги >>
Известно, что хокимом Ромитанского района Бухарской области стал Умеджон Барноев. Ранее он работал первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.
© Фото: хокимият Бухарской областиУмеджон Барноев
Умеджон Барноев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
Умеджон Барноев
© Фото: хокимият Бухарской области
К тому же Акдарьинский и Булунгурский районы Самаркандской области возглавили Шерзод Кудратов и Самандар Астанов соответственно.
© Фото: хокимият Самаркандской областиШерзод Кудратов
Шерзод Кудратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
Шерзод Кудратов
© Фото: хокимият Самаркандской области
Прежде Кудратов занимал должность начальника Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты.
© Фото: хокимият Самаркандской областиСамандар Астанов
Самандар Астанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
Самандар Астанов
© Фото: хокимият Самаркандской области
Астанов был заместителем прокурора Самаркандской области.
Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников >>
Кроме того, стали известны имена хокимов двух районов Наманганской области.
© Фото: хокимият Наманганской областиДилмурод Кодиров
Дилмурод Кодиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
Дилмурод Кодиров
© Фото: хокимият Наманганской области
Главой Касансайского района Наманганской области назначен Дилмурод Кадыров. До этого он возглавлял Нарынский район.
© Фото: хокимият Наманганской области Журабек Нурматов
Журабек Нурматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
Журабек Нурматов
© Фото: хокимият Наманганской области
Хокимом Нарынского района Наманганской области стал Журабек Нурматов. Ранее он был первым заместителем главы Нарынского района.
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