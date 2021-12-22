Общество
В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов
12:38 22.12.2021 (обновлено: 12:41 22.12.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Главы районных администраций назначены в Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях республики.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях Узбекистана назначены главы районных администраций.
Известно, что хокимом Ромитанского района Бухарской области стал Умеджон Барноев. Ранее он работал первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.
© Фото: хокимият Бухарской областиУмеджон Барноев
Умеджон Барноев
© Фото: хокимият Бухарской области
К тому же Акдарьинский и Булунгурский районы Самаркандской области возглавили Шерзод Кудратов и Самандар Астанов соответственно.
© Фото: хокимият Самаркандской областиШерзод Кудратов
Шерзод Кудратов
© Фото: хокимият Самаркандской области
Прежде Кудратов занимал должность начальника Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты.
© Фото: хокимият Самаркандской областиСамандар Астанов
Самандар Астанов
© Фото: хокимият Самаркандской области
Астанов был заместителем прокурора Самаркандской области.
Кроме того, стали известны имена хокимов двух районов Наманганской области.
© Фото: хокимият Наманганской областиДилмурод Кодиров
Дилмурод Кодиров
© Фото: хокимият Наманганской области
Главой Касансайского района Наманганской области назначен Дилмурод Кадыров. До этого он возглавлял Нарынский район.
© Фото: хокимият Наманганской области Журабек Нурматов
Журабек Нурматов
© Фото: хокимият Наманганской области
Хокимом Нарынского района Наманганской области стал Журабек Нурматов. Ранее он был первым заместителем главы Нарынского района.