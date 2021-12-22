https://uz.sputniknews.ru/20211222/v-trex-oblastyax-uzbekistana-smenilis-xokimy-pyati-rayonov-21891517.html

В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов

В трех областях Узбекистана сменились хокимы пяти районов

Новую должность получили сразу пять хокимов. Все они уже приступили к исполнению должностных обязанностей.

2021-12-22T12:38+0500

2021-12-22T12:38+0500

2021-12-22T12:41+0500

общество

хокимият

назначение

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях Узбекистана назначены главы районных администраций.Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги >>Известно, что хокимом Ромитанского района Бухарской области стал Умеджон Барноев. Ранее он работал первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.К тому же Акдарьинский и Булунгурский районы Самаркандской области возглавили Шерзод Кудратов и Самандар Астанов соответственно. Прежде Кудратов занимал должность начальника Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты. Астанов был заместителем прокурора Самаркандской области.Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников >>Кроме того, стали известны имена хокимов двух районов Наманганской области.Главой Касансайского района Наманганской области назначен Дилмурод Кадыров. До этого он возглавлял Нарынский район.Хокимом Нарынского района Наманганской области стал Журабек Нурматов. Ранее он был первым заместителем главы Нарынского района.

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хокимият, назначение