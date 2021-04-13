https://uz.sputniknews.ru/20210413/mirziyoev-uvolil-ryad-chinovnikov-i-prikazal-vernut-zarabotannye-dengi-18314205.html

Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги

Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана уволил несколько неэффективных региональных чиновников на состоявшемся 13 апреля совещании, посвященном

2021-04-13T20:02+0500

2021-04-13T20:02+0500

2021-04-13T20:02+0500

политика

совещание

увольнение

чиновники

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана уволил несколько неэффективных региональных чиновников на состоявшемся 13 апреля совещании, посвященном занятости молодежи, сообщает УзА.По данным национального информагентства, среди освободившихся во вторник мест имеются и кресла хокимов. Так, за неудовлетворительную организацию работы с молодежью своих постов лишились хокимы Фуркатского района Ферганской области и Улугнорского района Андижанской области, а также замхокима Сурхандарьинской области по делам молодежи.За непринятие необходимых мер по предупреждению преступности среди молодежи с занимаемых должностей сняты прокуроры Шафирканского района Бухарской области и Камашинского района Кашкадарьинской области, а также начальники УВД Хивинского района Хорезмской области и Чустского района Наманганской области.За несвоевременную поддержку предпринимательства среди молодых людей уволены руководители налоговых инспекций Ходжейлинского района Каракалпакстана и Ангорского района Сурхандарьинской области.Новое место работы придется искать и пока еще руководителям торгово-промышленных палат Бухарской и Сурхандарьинской областей. Президент поручил их уволить главе ТПП. Причина та же - отсутствие работы с молодыми предпринимателями. Хотя, предупреждение и месяц на устранение недостатков получил и сам председатель ТПП, а вместе с ним бизнес-омбудсмен, министр занятости и труда, первый замминистра экономического развития и сокращения бедности и председатель "Микрокредитбанка".Предыдущее массовое увольнение неэффективных управленцев произошло 8 апреля на видеоселекторном совещании, посвященном развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году.Президент в тот день выразил недовольство положением дел в Кашкадарьинской и Навоийской областях и объявил также выговоры их хокимам и прокурорам. На этот раз глава государства не обошелся лишь увольнением, а приказал экс-руководителям вернуть государству ту заработную плату, которую они получили за время работы на занимаемых должностях.Ранее президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления. На сегодняшний день численность действующего управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099 человек. Уже с 1 мая это количество должно уменьшиться до 38 791 единицы. Таким образом упразднению подвергнутся 5 308 должностей.

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совещание, увольнение, чиновники, шавкат мирзиёев, узбекистан