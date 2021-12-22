https://uz.sputniknews.ru/20211222/vernuvshiysya-v-minsk-bort-belavia-prizemlilsya-v-tashkente-glavnoe-o-chp-21885773.html
Вернувшийся в Минск борт "Белавиа" все-таки приземлился в Ташкенте
Вернувшийся в Минск борт "Белавиа" все-таки приземлился в Ташкенте
Самолет вылетел в столицу Узбекистана с пятичасовым опозданием.
2021-12-22T09:06+0500
2021-12-22T09:06+0500
2021-12-22T09:07+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" благополучно приземлился в среду утром в Ташкенте.Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник. Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. Подробности не сообщаются.В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Борт вылетел в Ташкент в 1.30 с пятичасовым опозданием.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.Читайте также:Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча >>Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота >>
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ташкент, минск
Вернувшийся в Минск борт "Белавиа" все-таки приземлился в Ташкенте
09:06 22.12.2021 (обновлено: 09:07 22.12.2021)
Самолет вылетел в столицу Узбекистана с пятичасовым опозданием.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" благополучно приземлился в среду утром в Ташкенте.
"Рейс "Белавиа" в 7.30 приземлился в Ташкенте. Посадка прошла в штатном режиме", — сообщили РИА Новости
в аэропорту столицы.
Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник.
Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.
Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. Подробности не сообщаются.
В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Борт вылетел в Ташкент в 1.30 с пятичасовым опозданием.
Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.