https://uz.sputniknews.ru/20211222/vernuvshiysya-v-minsk-bort-belavia-prizemlilsya-v-tashkente-glavnoe-o-chp-21885773.html

Вернувшийся в Минск борт "Белавиа" все-таки приземлился в Ташкенте

Вернувшийся в Минск борт "Белавиа" все-таки приземлился в Ташкенте

Самолет вылетел в столицу Узбекистана с пятичасовым опозданием.

2021-12-22T09:06+0500

2021-12-22T09:06+0500

2021-12-22T09:07+0500

общество

ташкент

минск

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Рейс белорусской авиакомпании "Белавиа" благополучно приземлился в среду утром в Ташкенте.Самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Минска в Ташкент вечером во вторник. Однако лайнер развернулся, не долетев до узбекской границы, и стал кружить недалеко от столицы Беларуси.Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. Подробности не сообщаются.В 23.30 вторника Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Борт вылетел в Ташкент в 1.30 с пятичасовым опозданием.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.Читайте также:Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча >>Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота >>

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