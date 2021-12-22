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Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор
Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор
Бывший заключенный поссорился с владельцем кафе и решил ему таким образом отомстить.
2021-12-22T11:04+0500
2021-12-22T11:04+0500
общество
приговор
кафе
поджог
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Алмазарский районный суд Ташкента по уголовным делам приговорил к пожизненному лишению свободы двух мужчин, признанных виновными в поджоге столичного кафе.Напомним: инцидент произошел в конце февраля, в результате пожара пять человек погибли. В ходе следствия были задержаны двое подозреваемых. Оказалось, что 36-летний житель Самаркандской области, ранее судимый по статьям "разбой" и мошенничество", поссорился с владельцем кафе и решил ему отомстить, устроив поджог. Для этого мужчина привлек 26-летнего сообщника, с которым познакомился в местах заключения. Выбрав день, когда владелец кафе остался ночевать в заведении, сообщник забросал помещение приготовленными "коктейлями Молотова".Обоим преступникам позднее предъявили обвинение по статьям "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".Отметим, что в Узбекистане смертная казнь отменена как высшая мера наказания с 1 января 2008 года. Статьи за умышленное убийство более двух лиц предусматривают наказание в виде заключения на срок от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы.Читайте также:В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших &gt;&gt;Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье &gt;&gt;
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приговор, кафе, поджог

Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор

11:04 22.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПожар на прогулочном теплоходе в Москве
Пожар на прогулочном теплоходе в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
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Ранее судимый житель Самаркандской области поссорился с владельцем кафе и решил ему таким образом отомстить.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Алмазарский районный суд Ташкента по уголовным делам приговорил к пожизненному лишению свободы двух мужчин, признанных виновными в поджоге столичного кафе.
"Алмазарский районный суд назначил двум обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – сказал представитель суда РИА Новости.
Напомним: инцидент произошел в конце февраля, в результате пожара пять человек погибли.
В ходе следствия были задержаны двое подозреваемых.
Оказалось, что 36-летний житель Самаркандской области, ранее судимый по статьям "разбой" и мошенничество", поссорился с владельцем кафе и решил ему отомстить, устроив поджог.
Для этого мужчина привлек 26-летнего сообщника, с которым познакомился в местах заключения. Выбрав день, когда владелец кафе остался ночевать в заведении, сообщник забросал помещение приготовленными "коктейлями Молотова".
Обоим преступникам позднее предъявили обвинение по статьям "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Отметим, что в Узбекистане смертная казнь отменена как высшая мера наказания с 1 января 2008 года. Статьи за умышленное убийство более двух лиц предусматривают наказание в виде заключения на срок от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы.
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