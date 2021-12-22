https://uz.sputniknews.ru/20211222/vinovnym-v-podjoge-kafe-gde-pogibli-pyat-chelovek-zachitali-prigovor-21888536.html

Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор

Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор

Бывший заключенный поссорился с владельцем кафе и решил ему таким образом отомстить.

2021-12-22T11:04+0500

2021-12-22T11:04+0500

2021-12-22T11:04+0500

общество

приговор

кафе

поджог

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Алмазарский районный суд Ташкента по уголовным делам приговорил к пожизненному лишению свободы двух мужчин, признанных виновными в поджоге столичного кафе.Напомним: инцидент произошел в конце февраля, в результате пожара пять человек погибли. В ходе следствия были задержаны двое подозреваемых. Оказалось, что 36-летний житель Самаркандской области, ранее судимый по статьям "разбой" и мошенничество", поссорился с владельцем кафе и решил ему отомстить, устроив поджог. Для этого мужчина привлек 26-летнего сообщника, с которым познакомился в местах заключения. Выбрав день, когда владелец кафе остался ночевать в заведении, сообщник забросал помещение приготовленными "коктейлями Молотова".Обоим преступникам позднее предъявили обвинение по статьям "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".Отметим, что в Узбекистане смертная казнь отменена как высшая мера наказания с 1 января 2008 года. Статьи за умышленное убийство более двух лиц предусматривают наказание в виде заключения на срок от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы.Читайте также:В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших >>Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье >>

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приговор, кафе, поджог