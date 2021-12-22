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https://uz.sputniknews.ru/20211222/vitse-premer-raskritikoval-mery-po-importozamescheniyu-21894092.html
Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению
Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению
Сардор Умурзаков поручил чиновникам активизировать работу по устранению барьеров для кооперации.
2021-12-22T14:18+0500
2021-12-22T14:18+0500
экономика
импортозамещение
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание по видеоконференции с руководителями отраслевых ассоциаций, государственных промышленных предприятий и холдингов. На совещании обсуждали развитие межотраслевой кооперации и локализации промышленного производства, сообщает официальный портал Правительства.На совещании также присутствовало руководство Администрации президента. Главной темой встречи стала проделанная работа по изучению структуры импорта в соответствующих сферах и налаживание сотрудничества с местными производителями.Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению в некоторых отраслях и на предприятиях. Он поручил проанализировать предложения на внутреннем рынке, чтобы найти дополнительные возможности для сотрудничества с местными производителями и снизить зависимость от импорта.Умурзаков также подчеркнул необходимость разрабатывать новые виды товаров и расширять производство местной продукции.Заместитель премьер-министра поручил более активно устранять барьеры на пути кооперации, внедрять передовые технологии и технические стандарты.В завершении встречи, собравшиеся договорились создать устойчивые цепочки добавленной стоимости на базе местных предприятий в каждом секторе, а также разработать новые импортозамещающие инвестиционные проекты, направленные на повышение промышленного потенциала страны.Ранее директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан высказал мнение, что с 1990-х годов в Узбекистане началась реализация модели импортозамещения через развитие и поддержку внутреннего производителя. Однако в настоящий момент страна пытается перейти от импортозамещения к ориентации на экспорт своих товаров.Читайте также: Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии
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импортозамещение, сардор умурзаков

Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению

14:18 22.12.2021
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаЗаместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
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Сардор Умурзаков поручил чиновникам активизировать работу по устранению барьеров для кооперации.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание по видеоконференции с руководителями отраслевых ассоциаций, государственных промышленных предприятий и холдингов. На совещании обсуждали развитие межотраслевой кооперации и локализации промышленного производства, сообщает официальный портал Правительства.
На совещании также присутствовало руководство Администрации президента. Главной темой встречи стала проделанная работа по изучению структуры импорта в соответствующих сферах и налаживание сотрудничества с местными производителями.
Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению в некоторых отраслях и на предприятиях. Он поручил проанализировать предложения на внутреннем рынке, чтобы найти дополнительные возможности для сотрудничества с местными производителями и снизить зависимость от импорта.
Умурзаков также подчеркнул необходимость разрабатывать новые виды товаров и расширять производство местной продукции.
"Также было отмечено, что для увеличения производства продукции, необходимой для местных производств, важно изучить уровень загрузки действующих промышленных объектов и выявить неиспользованные возможности", - говорится в сообщении.
Заместитель премьер-министра поручил более активно устранять барьеры на пути кооперации, внедрять передовые технологии и технические стандарты.
В завершении встречи, собравшиеся договорились создать устойчивые цепочки добавленной стоимости на базе местных предприятий в каждом секторе, а также разработать новые импортозамещающие инвестиционные проекты, направленные на повышение промышленного потенциала страны.
Ранее директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан высказал мнение, что с 1990-х годов в Узбекистане началась реализация модели импортозамещения через развитие и поддержку внутреннего производителя. Однако в настоящий момент страна пытается перейти от импортозамещения к ориентации на экспорт своих товаров.
Читайте также: Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии
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