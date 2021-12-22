https://uz.sputniknews.ru/20211222/vitse-premer-raskritikoval-mery-po-importozamescheniyu-21894092.html

Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению

Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению

Сардор Умурзаков поручил чиновникам активизировать работу по устранению барьеров для кооперации.

2021-12-22T14:18+0500

2021-12-22T14:18+0500

2021-12-22T14:18+0500

экономика

импортозамещение

сардор умурзаков

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание по видеоконференции с руководителями отраслевых ассоциаций, государственных промышленных предприятий и холдингов. На совещании обсуждали развитие межотраслевой кооперации и локализации промышленного производства, сообщает официальный портал Правительства.На совещании также присутствовало руководство Администрации президента. Главной темой встречи стала проделанная работа по изучению структуры импорта в соответствующих сферах и налаживание сотрудничества с местными производителями.Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению в некоторых отраслях и на предприятиях. Он поручил проанализировать предложения на внутреннем рынке, чтобы найти дополнительные возможности для сотрудничества с местными производителями и снизить зависимость от импорта.Умурзаков также подчеркнул необходимость разрабатывать новые виды товаров и расширять производство местной продукции.Заместитель премьер-министра поручил более активно устранять барьеры на пути кооперации, внедрять передовые технологии и технические стандарты.В завершении встречи, собравшиеся договорились создать устойчивые цепочки добавленной стоимости на базе местных предприятий в каждом секторе, а также разработать новые импортозамещающие инвестиционные проекты, направленные на повышение промышленного потенциала страны.Ранее директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан высказал мнение, что с 1990-х годов в Узбекистане началась реализация модели импортозамещения через развитие и поддержку внутреннего производителя. Однако в настоящий момент страна пытается перейти от импортозамещения к ориентации на экспорт своих товаров.Читайте также: Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии

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импортозамещение, сардор умурзаков