https://uz.sputniknews.ru/20211221/migrantam-v-rossii-nachnut-vydavat-patent-s-elektronnymi-otpechatkami-paltsev-21870557.html
Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев
Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев
Трудовые мигранты начнут получать патенты с электронным носителем. Что будет содержать в себе документ — читайте в материале.
2021-12-21T10:28+0500
2021-12-21T10:28+0500
2021-12-21T10:29+0500
общество
мигранты
отпечатки пальцев
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Трудовые мигранты в России будут получать патенты с электронным носителем, содержащим сведения об отпечатках пальцев и биометрических данных лица. Новые документы начнут выдавать уже в этом месяце. Он вступит в силу 29 декабря 2021 года.Документ будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где человек работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дата выдачи.Уточняется, что на документе также будет электронный носитель информации — он будет представлять собой микросхему с бесконтактным интерфейсом.Ранее в России выступили с инициативой ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.Читайте также:Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев >>РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только >>
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мигранты, отпечатки пальцев
Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев
10:28 21.12.2021 (обновлено: 10:29 21.12.2021)
Какая еще личная информация будет указана в документе — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Трудовые мигранты в России будут получать патенты с электронным носителем, содержащим сведения об отпечатках пальцев и биометрических данных лица.
Новые документы начнут выдавать уже в этом месяце.
"Утвердить... форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации", — говорится в приказе.
Он вступит в силу 29 декабря 2021 года.
Документ будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где человек работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дата выдачи.
Уточняется, что на документе также будет электронный носитель информации — он будет представлять собой микросхему с бесконтактным интерфейсом.
"Содержит... биометрические персональные данные владельца патента (электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации)", — говорится в документе.
Ранее в России выступили с инициативой
ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.