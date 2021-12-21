https://uz.sputniknews.ru/20211221/migrantam-v-rossii-nachnut-vydavat-patent-s-elektronnymi-otpechatkami-paltsev-21870557.html

Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев

Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев

Трудовые мигранты начнут получать патенты с электронным носителем. Что будет содержать в себе документ — читайте в материале.

2021-12-21T10:28+0500

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общество

мигранты

отпечатки пальцев

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Трудовые мигранты в России будут получать патенты с электронным носителем, содержащим сведения об отпечатках пальцев и биометрических данных лица. Новые документы начнут выдавать уже в этом месяце. Он вступит в силу 29 декабря 2021 года.Документ будет содержать такую информацию, как фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где человек работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дата выдачи.Уточняется, что на документе также будет электронный носитель информации — он будет представлять собой микросхему с бесконтактным интерфейсом.Ранее в России выступили с инициативой ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.Читайте также:Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев >>РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только >>

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мигранты, отпечатки пальцев