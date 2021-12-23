https://uz.sputniknews.ru/20211223/21901866.html
Какие советские привычки опасны для здоровья
Какие советские привычки опасны для здоровья
Многие правила личной гигиены "достались" нам в наследство из советских времен. Но сегодня специалисты называют некоторые привычки вредными для здоровья.
2021-12-23T08:00+0500
2021-12-23T08:00+0500
2021-12-23T08:42+0500
это интересно
вредные привычки
средства гигиены
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Представители старшего поколения и сегодня следуют старым правилам гигиены, привитым им в советские годы. Но среди них есть опасные для здоровья, пишут наши коллеги из Sputnik Армения.Первой такой процедурой медики называют использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела. Миф о полезных свойствах подобного умывания можно услышать и сейчас.Кроме того, советские граждане привыкли использовать газеты вместо туалетной бумаги. Это тоже вредит здоровью, поскольку типографская краска содержит хромат и сульфид свинца.Еще одной вредной привычкой медики назвали использование одеколона для очищения кожи. В конце 1940-х годов, когда появилась первая косметика, женщины смывали ее при помощи мыла. Затем в ход пошел мужской одеколон, который из-за содержания спирта пересушивает лицо и опасен для глаз.Читайте также: Как приготовить полезный майонез — рецепт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
вредные привычки, средства гигиены
Какие советские привычки опасны для здоровья
08:00 23.12.2021 (обновлено: 08:42 23.12.2021)
Многие правила личной гигиены "достались" нам в наследство из советских времен. Но сегодня специалисты называют некоторые привычки вредными для здоровья.
Представители старшего поколения и сегодня следуют старым правилам гигиены, привитым им в советские годы. Но среди них есть опасные для здоровья, пишут наши коллеги из Sputnik Армения.
Первой такой процедурой медики называют использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела. Миф о полезных свойствах подобного умывания можно услышать и сейчас.
"Таким мылом мыться вредно. В нем содержатся жирные кислоты, саломасы и щелочи, а также едкий натрий и канифоль. Это мыло провоцирует появление дерматита", — объяснили специалисты.
Кроме того, советские граждане привыкли использовать газеты вместо туалетной бумаги. Это тоже вредит здоровью, поскольку типографская краска содержит хромат и сульфид свинца.
Еще одной вредной привычкой медики назвали использование одеколона для очищения кожи. В конце 1940-х годов, когда появилась первая косметика, женщины смывали ее при помощи мыла. Затем в ход пошел мужской одеколон, который из-за содержания спирта пересушивает лицо и опасен для глаз.
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: Как приготовить полезный майонез — рецепт
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