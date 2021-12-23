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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20211223/eti-znaki-zodiaka-razbogateyut-v-2022-godu--finansovyy-goroskop-21923988.html
Эти знаки зодиака разбогатеют в 2022 году – финансовый гороскоп
Эти знаки зодиака разбогатеют в 2022 году – финансовый гороскоп
Год Черного Водяного Тигра – 2022 обещает быть более спокойным и стабильным, чем 2021-й. Однако в финансовой сфере больше всего повезет четырем знакам зодиака, прогнозирует астролог Павел Глоба.
2021-12-23T23:30+0500
2021-12-23T23:30+0500
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Грядущий 2022 год будет наполнен сюрпризами для представителей всех знаков зодиака. К такому выводу пришел известный астролог Павел Глоба. При этом четырем знакам повезет именно в деловой сфере – у них повышаются шансы продвинуться по карьерной лестнице, а то и вовсе разбогатеть.Так, в 2022 году финансовый гороскоп Павла Глобы предсказывает позитивные перемены в области карьеры людям, рожденным под созвездием Овна. Наконец-то Овен может рассчитывать на работу мечты – в его жизни наступает время трансформаций.Новые перспективы откроются перед Овнами уже в марте этого года, ознаменовав время продвижения по карьерной лестнице, считает астролог.Не меньше повезет и Близнецам. Многие Близнецы смогут поменять место работы в 2022 году, причем могут рассчитывать на хорошую заработную плату. Как ни странно, помогут им в этом совершенно посторонние люди, на которых Близнецы смогут произвести прекрасное впечатление в первые же минуты знакомства. Поэтому с самого начала 2022 года Близнецам рекомендуется больше выходить в свет.На некоторых Скорпионов же рискует свалиться настоящее богатство, обещает финансовый гороскоп. Поспособствует этому новая работа, которая будет основываться на хобби Скорпиона. Поэтому, несмотря на то, что свободного времени будет меньше, а рабочие задачи, наоборот, будут расти в геометрической прогрессии, Скорпионы не будут чувствовать усталости.Добьются успеха в 2022 году и Водолеи. Если предыдущий год для многих Водолеев стал своеобразным периодом испытаний, то теперь Черный Водяной Тигр намерен вознаградить их за упорство, целеустремленность и ответственный подход к делу. Однако для этого Водолею нужно научиться быстро принимать решения – в мае может поступит предложение сменить работу.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп
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счастье, гороскоп

Эти знаки зодиака разбогатеют в 2022 году – финансовый гороскоп

23:30 23.12.2021
© Sputnik / Владимир АстапковичОчки с долларами
Очки с долларами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Год Черного Водяного Тигра – 2022 обещает быть более спокойным и стабильным, чем 2021-й. Однако в финансовой сфере больше всего повезет четырем знакам зодиака, прогнозирует астролог Павел Глоба.
Грядущий 2022 год будет наполнен сюрпризами для представителей всех знаков зодиака. К такому выводу пришел известный астролог Павел Глоба. При этом четырем знакам повезет именно в деловой сфере – у них повышаются шансы продвинуться по карьерной лестнице, а то и вовсе разбогатеть.
Так, в 2022 году финансовый гороскоп Павла Глобы предсказывает позитивные перемены в области карьеры людям, рожденным под созвездием Овна. Наконец-то Овен может рассчитывать на работу мечты – в его жизни наступает время трансформаций.
Новые перспективы откроются перед Овнами уже в марте этого года, ознаменовав время продвижения по карьерной лестнице, считает астролог.
Не меньше повезет и Близнецам. Многие Близнецы смогут поменять место работы в 2022 году, причем могут рассчитывать на хорошую заработную плату. Как ни странно, помогут им в этом совершенно посторонние люди, на которых Близнецы смогут произвести прекрасное впечатление в первые же минуты знакомства. Поэтому с самого начала 2022 года Близнецам рекомендуется больше выходить в свет.
На некоторых Скорпионов же рискует свалиться настоящее богатство, обещает финансовый гороскоп. Поспособствует этому новая работа, которая будет основываться на хобби Скорпиона. Поэтому, несмотря на то, что свободного времени будет меньше, а рабочие задачи, наоборот, будут расти в геометрической прогрессии, Скорпионы не будут чувствовать усталости.
Добьются успеха в 2022 году и Водолеи. Если предыдущий год для многих Водолеев стал своеобразным периодом испытаний, то теперь Черный Водяной Тигр намерен вознаградить их за упорство, целеустремленность и ответственный подход к делу. Однако для этого Водолею нужно научиться быстро принимать решения – в мае может поступит предложение сменить работу.
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