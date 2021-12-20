https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-chem-vstrechat-god-tigra-sovety-astrologa-i-stilistov-21863800.html

В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов

В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов

Какие цвета и фасоны привлекут удачу в наступающем Году Тигра-2022 и сделают вас неотразимыми, рассказывают эксперты по астрологии и современной моде.

2021-12-20T23:00+0500

2021-12-20T23:00+0500

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Черное и оранжевое, полосатое и пятнистое — будут ли тигриные темы в одежде выглядеть выигрышно или, наоборот, "не в тренде"? В тонкостях новогодней моды разбирались корреспонденты РИА Новости.Пышные формы, обильный декор и никаких полосок!Основатель Школы астрологии Инна Любимова отмечает, что 2022-й сложится удачно у тех, кто встретит его с королевским размахом. Поэтому, чтобы задобрить Вселенную и будущий символ года, самое время забыть про любимые треники, джинсы и стиль casual, к которым все привыкли за время пандемии.Из тканей отлично подойдут бархат, органза, ламе, а из декора — люрекс, стразы, бусины, бисер, пайетки и даже перья. Аксессуары тоже следует выбирать сверкающие и искрящиеся — например, золото, бриллианты или качественную бижутерию.Натуральный мех, а также все полосатое и пятнистое лучше спрятать куда подальше.Бархат — для королевских особДизайнеры часто включают изделия из этого материала в свои коллекции. Он всегда выглядит элегантно, утонченно, гламурно, а в холодное время года в нем еще и тепло.Она объясняет, что образ нужно строить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. А подчеркнуть сексуальность, по словам стилиста, всегда можно разрезами."Завершить наряд можно кожаными туфлями с металлическим блеском, как у Paco Rabanne, или широким кожаным ремнем с большой пряжкой в стиле 1980-х. Такой прием использует Yves Saint Laurent. Из аксессуаров — украшения с крупными камнями и блеском металла. Бархат приветствует такое соседство", — подчеркивает стилист.Пайетки — куда же без нихВещи, усыпанные этими мелкими блестящими чешуйками, весь сезон ослепляют зрителей на модных показах и завлекают покупателей в магазины. Чуть ли не каждый манекен перед праздниками одет в "маленькое сверкающее платье". Пайетки актуальны и сейчас.Ее особенно радует, что в 2022-м носить такие вещи можно и в повседневной жизни. Главное — правильно собрать образ."В этот раз рука поднимется легко, чтобы купить блестящую рубашку или топ тысяч за двадцать. В 2022-м мы можем носить их и в будни, комбинируя со строгими брюками, или, как на показе Dior, со свитером. Сейчас большой выбор: в красных пайетках даже шорты у YSL. Но, на мой взгляд, самый оптимальный вариант — брюки".Те, кто не готов надеть сверкающую "чешую", может начать с блестящих носков. "Они отлично смотрятся с босоножками и самым лаконичным платьем", — отмечает Залина.Бельевой стиль — для домашних вечеринок и не толькоНе все будут встречать 2022-й в ресторане или веселой компании, кто-то останется дома. Да, в родных стенах можно надеть все, что хочется, даже любимую пижаму. Но в год Тигра ее лучше заменить чем-то более праздничным. Например, нарядом в бельевом стиле. Тоже, кстати, один из долгоиграющих трендов в последнее время.Альтернатива платью, по словам Анастасии, — брючный костюм или комбинезон из легкой ткани вроде шелка, атласа или сатина.Цвет сезона — лавандовый и королевский синийПо мнению китайцев, цветовая палитра будущего года должна состоять из зеленых, голубых и желтых оттенков (сюда же можно отнести золотистый). По восточному календарю у каждого знака — свой цвет. Однако Инна Любимова отмечает, что эта градация не совсем верна.Любимова выделяет Very Peri — новый оттенок синего и главный цвет 2022-го, который недавно определили специалисты Pantone. "Этот нежнейший лавандовый цвет отлично подойдет как для встречи Нового года, так и для повседневной носки. Он практически всем к лицу", — считает она.А в Pantone уверены, что этот необычный фиолетово-синий оттенок "привнесет новизну" в будущий год и поможет найти ответы на многие вопросы. Но пока модников интересует другое — с чем миксовать этот, в общем-то, сложный цвет.Можно составить и total look из синих и фиолетовых оттенков. Главное, не надевать под такой образ черную обувь: "Она утяжелит. Лучше что-то светлое".Для самых смелых стилист предлагает сочетание фиолетового с темно-красным."Оно только кажется сложным. Но стоит попробовать такой вариант — и "вау-эффект" обеспечен, — уверяет блогер. — А чтобы получилось еще ярче, фиолетовый и его оттенки можно сочетать с оранжевым и светло-зеленым. Будет образ с задорным и оптимистичным настроением".Какой бы цвет вы ни выбрали, в этот Новый год обязательно нужно принарядиться, даже если в планах посиделки в компании салата "Оливье" и "Иронии судьбы". В Китае считают, что Тигр своей силой и отвагой способен изгнать все зло. После двух непростых пандемийных лет самое время ему помочь.Читайте также: Гороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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мода, новый год, астролог