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Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба разворачивают флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня государственного флага России
© Sputnik / Valeriy Melnikov/
Стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым ознакомился с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН).
© Пресс-служба РосгвардииРустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
"Узбекистанские партнеры ознакомились с организацией выполнения служебно-боевых задач СОБР и ОМОН, вооружением, спецсредствами и экипировкой специальных подразделений Росгвардии, а также с системой взаимодействия ведомства с другими правоохранительными органами", — сообщили в российском ведомстве.
Представители Узбекистана также посетили главное управление Росгвардии по Москве и Центральный музей войск национальной гвардии России.
В рамках встречи стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.
© Пресс-служба РосгвардииРустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
Российская сторона активно наращивает взаимодействие в оборонной и правоохранительной сферах со своими союзниками.
Росгвардия, в частности, сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям ведомства, заявил генерал-полковник Сергей Меликов.
Ранее узбекские военные получили возможность обучаться в ведомственных вузах Росгвардии.
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