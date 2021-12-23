https://uz.sputniknews.ru/20211223/natsgvardii-rossii-i-uzbekistana-vstupili-v-novuyu-vexu-vzaimootnosheniy--foto-21906361.html

Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото

Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото

Главное о прошедшей встрече руководителей военных ведомств — в материале

2021-12-23T08:30+0500

2021-12-23T08:30+0500

2021-12-23T08:30+0500

общество

узбекистан

нацгвардия

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым ознакомился с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН). Представители Узбекистана также посетили главное управление Росгвардии по Москве и Центральный музей войск национальной гвардии России.В рамках встречи стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год. Российская сторона активно наращивает взаимодействие в оборонной и правоохранительной сферах со своими союзниками. Росгвардия, в частности, сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям ведомства, заявил генерал-полковник Сергей Меликов.Ранее узбекские военные получили возможность обучаться в ведомственных вузах Росгвардии. Читайте также:Российские гвардейцы показали узбекским коллегам экипировку и оружие >>Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено >>

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