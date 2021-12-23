Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211223/natsgvardii-rossii-i-uzbekistana-vstupili-v-novuyu-vexu-vzaimootnosheniy--foto-21906361.html
Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото
Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото
Главное о прошедшей встрече руководителей военных ведомств — в материале
2021-12-23T08:30+0500
2021-12-23T08:30+0500
общество
узбекистан
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21906315_1015:896:3063:2048_1920x0_80_0_0_3f4e07fa8e06b8a108bfd75d9e4dfcbc.jpg
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым ознакомился с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН). Представители Узбекистана также посетили главное управление Росгвардии по Москве и Центральный музей войск национальной гвардии России.В рамках встречи стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год. Российская сторона активно наращивает взаимодействие в оборонной и правоохранительной сферах со своими союзниками. Росгвардия, в частности, сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям ведомства, заявил генерал-полковник Сергей Меликов.Ранее узбекские военные получили возможность обучаться в ведомственных вузах Росгвардии. Читайте также:Российские гвардейцы показали узбекским коллегам экипировку и оружие &gt;&gt;Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21906315_1504:872:3072:2048_1920x0_80_0_0_939ed86f1817639c425e4ca1a7ba3a9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, нацгвардия

Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото

08:30 23.12.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба разворачивают флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня государственного флага России
Участники флешмоба разворачивают флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня государственного флага России - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев на встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым ознакомился с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН).
© Пресс-служба РосгвардииРустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
© Пресс-служба Росгвардии
"Узбекистанские партнеры ознакомились с организацией выполнения служебно-боевых задач СОБР и ОМОН, вооружением, спецсредствами и экипировкой специальных подразделений Росгвардии, а также с системой взаимодействия ведомства с другими правоохранительными органами", — сообщили в российском ведомстве.
Представители Узбекистана также посетили главное управление Росгвардии по Москве и Центральный музей войск национальной гвардии России.
В рамках встречи стороны подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.
© Пресс-служба РосгвардииРустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
Рустам Джураев и Виктор Золотов подписали межведомственный план сотрудничества на 2022 год
© Пресс-служба Росгвардии
Российская сторона активно наращивает взаимодействие в оборонной и правоохранительной сферах со своими союзниками.
Росгвардия, в частности, сегодня "ищет серьезные контакты" с силовыми структурами, которые выполняют задачи и функции, похожие и приближенные к задачам и функциям ведомства, заявил генерал-полковник Сергей Меликов.
Ранее узбекские военные получили возможность обучаться в ведомственных вузах Росгвардии.
Читайте также:
Российские гвардейцы показали узбекским коллегам экипировку и оружие >>
Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:16Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
11:13Организованы дополнительные новогодние авиарейсы в Нукус, Ургенч и Бухару
10:48Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
10:19Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео
10:14Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото
09:40Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов
09:28Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам
08:59В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент
08:30Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото
08:00Какие советские привычки опасны для здоровья
07:00"Яблочко" с секретом: польза и вред айвы
ВчераСлон в костюме Санты и кошка Снегурочка — самые милые новогодние фото животных
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Весов – самый подробный прогноз
ВчераЛюдям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
ВчераЕще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
ВчераУзбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале
ВчераНовый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире
ВчераМолодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов
ВчераПрезидент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
ВчераЛеонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео