Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-podvel-okonchatelnuyu-chertu-pod-gibelyu-sssr-21909411.html
Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
Поднимая ставки, то есть предлагая Западу договориться о гарантиях безопасности — или выдвигая ультиматум, как говорят сторонники политики сдерживания России, — Владимир Путин исходил из складывающейся ситуации.
2021-12-23T11:16+0500
2021-12-23T11:16+0500
россия
владимир путин
ссср
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21909118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bde6bc5ddbd89f1fb6def9a6d0915aec.jpg
Россия больше не может позволить себе двусмысленность, недоговоренность, недосказанность — новые угрозы, хотя и являются продолжением уже существующих, требуют жесткой реакции. Как предельно ясно заявил президент на недавней коллегии Минобороны: "Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос".Тут не о том, что "мы долго молча отступали", а о том, что не ставили вопрос ребром. И очень символично — хотя это и случайное совпадение, — что "путинский ультиматум" практически совпал по времени с 30-летием ликвидации СССР. Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен &gt;&gt;Двадцать четвертого декабря 1991-го Россия заменила СССР в Совбезе ООН, на следующий день над Кремлем был спущен красный флаг, а 26-го союзный парламент принял резолюцию (уже совершенно формальную) об упразднении СССР.Тридцать лет назад произошла та самая величайшая геополитическая катастрофа ХХ века — и все эти годы Россия преодолевала ее последствия. Этот процесс еще далеко не окончен, да мы никогда и не сможем сделать бывшее небывшим: более того, самые разнообразные последствия того обрушения будут проявляться еще очень долго. Но именно в 30-ю годовщину ликвидации СССР Владимир Путин поставил точку в вопросе правопреемства России и Советского государства.Давая понять, что мы не собираемся уступать и отступать — ни за Брест, ни от временно потерянного Днепра. После публикации проектов договоров снова поднялся шум о путинских планах восстановления СССР — но нам не нужно восстанавливать погибшее, мы хотим построить новое. Но на тех же самых территориях — потому что это территории русского мира, русского влияния, русского пространства. Гибель СССР не могла отменить и не отменила этого факта — и сейчас мы просто громко напоминаем об этом всему миру.Путин отметил 30-летие распада Союза не декларацией о намерениях восстановить СССР, а подведением окончательной черты под постсоветским периодом, периодом распада и неопределенности. Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали &gt;&gt;Да, Россия закончила отступление еще в начале нулевых, а в 2007-м публично объявила о своей готовности к контрнаступлению.Но Запад не хотел считаться даже с нашими планами по реинтеграции постсоветского пространства — будучи уверенным в том, что сможет сделать так, чтобы Россия навсегда теперь была ограничена границами Российской Федерации. Наивное и опасное заблуждение — потому что оно игнорировало сразу две важнейшие геополитические тенденции.Общее ослабление и кризис Запада, провал его глобального проекта — то есть у атлантистов просто нет сил долго удерживать в своей сфере влияния чужие территории, нет возможности сделать постоянными временную границу Запада и России. Сейчас Путин выставил Западу простое условие — признать не просто право России на существование и безопасность, но и наше право на будущее. Таковое невозможно без восстановления как минимум геополитического единства пространства исторической России — а противодействие этому со стороны Запада является не чем иным, как угрозой самому нашему существованию.Если, понимая законы вашего развития, то есть жизни русской цивилизации, вас пытаются впихнуть в прокрустово ложе под названием "ликвидация СССР", единственно возможным и совершенно честным ответом будет заявление о том, что вы не признаете подобного подхода, не собираетесь "лежать по стойке смирно". Развал Союза произошел по нашей собственной вине (наших правителей — но в данном случае это уже неважно), а не из-за мифического проигрыша в холодной войне — поэтому и вопросы нашего восстановления являются в первую очередь нашим внутренним делом.Да, они напрямую связаны с глобальной ситуацией, с отношениями с другими центрами силы — но главным все равно остается наше собственное чувство, воля и желание. Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности &gt;&gt;Никакой войны и даже конфронтации ни с кем мы не хотим, однако не можем и не имеем права отказаться от собственного пути, от своей истории и законов своего развития. Это было бы предательством самих себя, предательством всех поколений нашего народа — и предков, и будущих потомков.Поэтому не нужно считать наши нынешние требования ультиматумом или позицией для торга — это просто констатация факта, подведение черты под сложнейшим периодом нашей постсоветской истории и декларация о возвращении исторической России и ее уверенности в собственном будущем. В год 300-летия провозглашения России империей (коей она была и до этого) и 30-летия крушения СССР такое напоминание более чем уместно.Источник: РИА Новости
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/17/21909118_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24692a2b9458264704c7dea5a483922d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, ссср, запад

Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР

11:16 23.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития"
Открытие выставки Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Петр Акопов - Sputnik Узбекистан
Петр Акопов
Все материалы
Поднимая ставки, то есть предлагая Западу в достаточно оперативном режиме договориться о гарантиях безопасности — или выдвигая ультиматум, как говорят сторонники политики сдерживания России, — Владимир Путин исходил из складывающейся ситуации.
Россия больше не может позволить себе двусмысленность, недоговоренность, недосказанность — новые угрозы, хотя и являются продолжением уже существующих, требуют жесткой реакции.
Как предельно ясно заявил президент на недавней коллегии Минобороны: "Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос".
Тут не о том, что "мы долго молча отступали", а о том, что не ставили вопрос ребром. И очень символично — хотя это и случайное совпадение, — что "путинский ультиматум" практически совпал по времени с 30-летием ликвидации СССР.
Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен >>
Двадцать четвертого декабря 1991-го Россия заменила СССР в Совбезе ООН, на следующий день над Кремлем был спущен красный флаг, а 26-го союзный парламент принял резолюцию (уже совершенно формальную) об упразднении СССР.
Тридцать лет назад произошла та самая величайшая геополитическая катастрофа ХХ века — и все эти годы Россия преодолевала ее последствия.
Этот процесс еще далеко не окончен, да мы никогда и не сможем сделать бывшее небывшим: более того, самые разнообразные последствия того обрушения будут проявляться еще очень долго. Но именно в 30-ю годовщину ликвидации СССР Владимир Путин поставил точку в вопросе правопреемства России и Советского государства.
Мы не просто правопреемник и наследник исторической России во всех ее формах и стадиях (от Киевской Руси до СССР), мы и есть эта Россия. И в этом качестве мы проводим перед нашим историческим же противником — называемым сейчас Западом — совершенно конкретную красную линию.
Давая понять, что мы не собираемся уступать и отступать — ни за Брест, ни от временно потерянного Днепра. После публикации проектов договоров снова поднялся шум о путинских планах восстановления СССР — но нам не нужно восстанавливать погибшее, мы хотим построить новое.
Но на тех же самых территориях — потому что это территории русского мира, русского влияния, русского пространства. Гибель СССР не могла отменить и не отменила этого факта — и сейчас мы просто громко напоминаем об этом всему миру.
Путин отметил 30-летие распада Союза не декларацией о намерениях восстановить СССР, а подведением окончательной черты под постсоветским периодом, периодом распада и неопределенности.
Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали >>
Да, Россия закончила отступление еще в начале нулевых, а в 2007-м публично объявила о своей готовности к контрнаступлению.
Но Запад не хотел считаться даже с нашими планами по реинтеграции постсоветского пространства — будучи уверенным в том, что сможет сделать так, чтобы Россия навсегда теперь была ограничена границами Российской Федерации. Наивное и опасное заблуждение — потому что оно игнорировало сразу две важнейшие геополитические тенденции.
Общее ослабление и кризис Запада, провал его глобального проекта — то есть у атлантистов просто нет сил долго удерживать в своей сфере влияния чужие территории, нет возможности сделать постоянными временную границу Запада и России.
Не учитывал Запад и закон центростремительного тяготения в русской истории, по которому распадающееся пространство государства вновь собирается воедино. Англосаксы захотели нарушить сразу два этих закона — и продолжали упорствовать в этом до последнего времени.
Сейчас Путин выставил Западу простое условие — признать не просто право России на существование и безопасность, но и наше право на будущее. Таковое невозможно без восстановления как минимум геополитического единства пространства исторической России — а противодействие этому со стороны Запада является не чем иным, как угрозой самому нашему существованию.
Если, понимая законы вашего развития, то есть жизни русской цивилизации, вас пытаются впихнуть в прокрустово ложе под названием "ликвидация СССР", единственно возможным и совершенно честным ответом будет заявление о том, что вы не признаете подобного подхода, не собираетесь "лежать по стойке смирно".
Развал Союза произошел по нашей собственной вине (наших правителей — но в данном случае это уже неважно), а не из-за мифического проигрыша в холодной войне — поэтому и вопросы нашего восстановления являются в первую очередь нашим внутренним делом.
Да, они напрямую связаны с глобальной ситуацией, с отношениями с другими центрами силы — но главным все равно остается наше собственное чувство, воля и желание.
Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности >>
Никакой войны и даже конфронтации ни с кем мы не хотим, однако не можем и не имеем права отказаться от собственного пути, от своей истории и законов своего развития.
Это было бы предательством самих себя, предательством всех поколений нашего народа — и предков, и будущих потомков.
Поэтому не нужно считать наши нынешние требования ультиматумом или позицией для торга — это просто констатация факта, подведение черты под сложнейшим периодом нашей постсоветской истории и декларация о возвращении исторической России и ее уверенности в собственном будущем.
В год 300-летия провозглашения России империей (коей она была и до этого) и 30-летия крушения СССР такое напоминание более чем уместно.
Источник: РИА Новости
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:16Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
11:13Организованы дополнительные новогодние авиарейсы в Нукус, Ургенч и Бухару
10:48Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
10:19Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео
10:14Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото
09:40Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов
09:28Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам
08:59В "Белавиа" объяснили, что случилось с бортом, летевшим из Минска в Ташкент
08:30Нацгвардии России и Узбекистана вступили в новую веху взаимоотношений — фото
08:00Какие советские привычки опасны для здоровья
07:00"Яблочко" с секретом: польза и вред айвы
ВчераСлон в костюме Санты и кошка Снегурочка — самые милые новогодние фото животных
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Весов – самый подробный прогноз
ВчераЛюдям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
ВчераЕще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
ВчераУзбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале
ВчераНовый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире
ВчераМолодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс. долларов
ВчераПрезидент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
ВчераЛеонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео