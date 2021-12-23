https://uz.sputniknews.ru/20211223/vopreki-covid-19-pochemu-rossiyane-vybirayut-novyy-god-v-uzbekistane--video-21923825.html

Вопреки COVID-19: почему россияне выбирают Новый Год в Узбекистане – видео

Вопреки COVID-19: почему россияне выбирают Новый Год в Узбекистане – видео

К праздникам республика ожидает приток 7-8 тысяч туристов, несмотря на продолжающуюся пандемию, рассказал эксперт в сфере туризма Николай Сербин в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

2021-12-23T21:31+0500

2021-12-23T21:31+0500

2021-12-23T21:31+0500

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Пандемия туристам не помеха. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с данными Государственного комитета по статистике. Согласно информации за ноябрь текущего года, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них – туристы. По традиции большая часть путешественников – это россияне, рассказал корреспонденту Sputnik исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин. По словам эксперта, российские граждане любят Узбекистан. Об их интересе к республике говорит и проект "Академия Узбекистана", созданный Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Данный проект организация запустила, чтобы привлечь больше российских турагентств к организации отдыха в Узбекистане. "Академия Узбекистана" – это онлайн-площадка, на которой специалисты в сфере туризма могут пройти девять курсов, рассказывающих о видах туризма в стране, системе транспорта, гастрономии и основных достопримечательностях. "Это интересный и полезный проект, который может быть эффективен для узбекской туротрасли", – считает Николай Сербин.Также эксперт отметил, что регулярные рейсы в города Узбекистана совершают пять российских авиакомпаний – "Аэрофлот", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia. Сотрудничество с российскими перевозчиками поможет узбекистанскому туризму восстановиться после пандемии, к тому же правила въезда для путешественников в Узбекистан одни из самых лояльных в мире, подчеркивает Сербин. "Турист сдает только ПЦР-тест", – сказал он. Сколько россиян Узбекистан ожидает принять на новогодних праздниках? Как изменился контингент российских туристов в период пандемии? И сможет ли республика обогнать в 2022 году Армению и Грузию в сфере туризма? Подробные ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом Sputnik на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , туризм, новый год, коронавирус covid-19, видео