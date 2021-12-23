https://uz.sputniknews.ru/20211223/zapad-doljen-predostavit-garantii-bezopasnosti-rossii-pryamo-seychas--putin-21918438.html

Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин

Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин

"Россия никому не угрожает", — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос журналистки Sky News о "возможности нападения" на Украину.

2021-12-23T16:04+0500

2021-12-23T16:04+0500

2021-12-23T18:59+0500

россия

владимир путин

безопасность

пресс-конференция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19260268_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_8d5dc9b1e6cace46fc04ff528599f463.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В ответ на вопрос британской журналистки о гарантиях безопасности для Украины или любого другого суверенного государства Владимир Путин ответил, что именно Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их.По словам президента, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. По мнению Путина, Россия кажется Западу слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на нее.Напомним, в начале декабря президенты России и США провели переговоры. После этого МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Двадцать третьего декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, безопасность, пресс-конференция