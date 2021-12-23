https://uz.sputniknews.ru/20211223/zapad-doljen-predostavit-garantii-bezopasnosti-rossii-pryamo-seychas--putin-21918438.html
Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин
Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин
"Россия никому не угрожает", — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос журналистки Sky News о "возможности нападения" на Украину.
2021-12-23T16:04+0500
2021-12-23T16:04+0500
2021-12-23T18:59+0500
россия
владимир путин
безопасность
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В ответ на вопрос британской журналистки о гарантиях безопасности для Украины или любого другого суверенного государства Владимир Путин ответил, что именно Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их.По словам президента, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. По мнению Путина, Россия кажется Западу слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на нее.Напомним, в начале декабря президенты России и США провели переговоры. После этого МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Двадцать третьего декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.
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владимир путин, безопасность, пресс-конференция
Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин
16:04 23.12.2021 (обновлено: 18:59 23.12.2021)
"Россия никому не угрожает", — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос журналистки Sky News о "возможности нападения" на Украину.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В ответ на вопрос британской журналистки о гарантиях безопасности для Украины или любого другого суверенного государства Владимир Путин ответил, что именно Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их.
По словам президента, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.
Мы дали понять, что дальнейшее движение НАТО на востоке неприемлемо Важен не ход переговоров, а результат. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли, просто нагло обманули! Пять волн расширения НАТО!
Владимир Путин
Президент России
По мнению Путина, Россия кажется Западу слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на нее.
Напомним, в начале декабря президенты России и США провели
переговоры. После этого МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
В одном из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Двадцать третьего декабря проходит
ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.