https://uz.sputniknews.ru/20211224/assotsiatsiya-pchelovodov-poluchila-sovremennoe-oborudovanie-21938128.html
Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
Современную лабораторию успели оценить студенты Самаркандского института ветеринарной медицины.
2021-12-24T19:30+0500
2021-12-24T19:30+0500
2021-12-24T19:30+0500
общество
узбекистан
студенты
лаборатория
оборудование
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала современное лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.Техника будет использоваться для образовательных и демонстрационны целей. Первыми возможности новой лаборатории оценили студенты ташкентского филиала Самаркандского института ветеринарной медицины, говорится в релизе.Оборудование предоставлено в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого развития пчеловодства", который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства. Цель проекта – обеспечить продовольственную безопасность в республике.Проект по развитию пчеловодства действует в стране с 2019 года. За это время специалисты провели серию тренингов по передовым методикам контроля качества продукции, современным подходам в борьбе с болезнями пчел и другим аспектам.Для сельскохозяйственных колледжей и университетов, а также для центров пчеловодства Ташкента и Ферганы эксперты программы подготовили практические рекомендации по различным вопросам пчеловодства на узбекском языке.Для пчеловодов республики создана Инновационная система обмена информацией. Это мобильное приложение дает пчеловодам доступ к образовательной и статистической информации в режиме онлайн.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создана в 1945 году. Она является головной межправительственной организацией, которая вырабатывает и реализует решения в области продовольствия и сельского хозяйства. ФАО финансируется из ежегодных отчислений государств-членов организации. В частности, одним из важнейших доноров организации является Россия.Читайте также: Сколько стоит достижение Целей устойчивого развития
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узбекистан, студенты, лаборатория, оборудование
Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
Современную лабораторию успели оценить студенты Самаркандского института ветеринарной медицины.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала современное лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.
Техника будет использоваться для образовательных и демонстрационны целей. Первыми возможности новой лаборатории оценили студенты ташкентского филиала Самаркандского института ветеринарной медицины, говорится в релизе.
Оборудование предоставлено в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого развития пчеловодства", который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства. Цель проекта – обеспечить продовольственную безопасность в республике.
"При умелом подходе пчеловодство может стать хорошим источником прибыли, а также позволит решить вопросы трудоустройства уязвимых групп, в том числе сельских женщин. При реализации проекта особый упор мы делаем на повышение знаний и навыков представителей сферы, внедрении в отрасль инновационных технологий и передовых методов", - сказал заместитель главы представительства ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.
Проект по развитию пчеловодства действует в стране с 2019 года. За это время специалисты провели серию тренингов по передовым методикам контроля качества продукции, современным подходам в борьбе с болезнями пчел и другим аспектам.
Для сельскохозяйственных колледжей и университетов, а также для центров пчеловодства Ташкента и Ферганы эксперты программы подготовили практические рекомендации по различным вопросам пчеловодства на узбекском языке.
Для пчеловодов республики создана Инновационная система обмена информацией. Это мобильное приложение дает пчеловодам доступ к образовательной и статистической информации в режиме онлайн.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создана в 1945 году. Она является головной межправительственной организацией, которая вырабатывает и реализует решения в области продовольствия и сельского хозяйства. ФАО финансируется из ежегодных отчислений государств-членов организации. В частности, одним из важнейших доноров организации является Россия.