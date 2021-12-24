Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211224/assotsiatsiya-pchelovodov-poluchila-sovremennoe-oborudovanie-21938128.html
Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
Современную лабораторию успели оценить студенты Самаркандского института ветеринарной медицины.
2021-12-24T19:30+0500
2021-12-24T19:30+0500
общество
узбекистан
студенты
лаборатория
оборудование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/18/21938084_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0467adae315e85d1d9266cec17003bdc.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала современное лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.Техника будет использоваться для образовательных и демонстрационны целей. Первыми возможности новой лаборатории оценили студенты ташкентского филиала Самаркандского института ветеринарной медицины, говорится в релизе.Оборудование предоставлено в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого развития пчеловодства", который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства. Цель проекта – обеспечить продовольственную безопасность в республике.Проект по развитию пчеловодства действует в стране с 2019 года. За это время специалисты провели серию тренингов по передовым методикам контроля качества продукции, современным подходам в борьбе с болезнями пчел и другим аспектам.Для сельскохозяйственных колледжей и университетов, а также для центров пчеловодства Ташкента и Ферганы эксперты программы подготовили практические рекомендации по различным вопросам пчеловодства на узбекском языке.Для пчеловодов республики создана Инновационная система обмена информацией. Это мобильное приложение дает пчеловодам доступ к образовательной и статистической информации в режиме онлайн.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создана в 1945 году. Она является головной межправительственной организацией, которая вырабатывает и реализует решения в области продовольствия и сельского хозяйства. ФАО финансируется из ежегодных отчислений государств-членов организации. В частности, одним из важнейших доноров организации является Россия.Читайте также: Сколько стоит достижение Целей устойчивого развития
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/18/21938084_126:0:1183:793_1920x0_80_0_0_e0a81341b240472c0f31421b6f491e91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, студенты, лаборатория, оборудование

Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование

19:30 24.12.2021
© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеФАО передала Ассоциации пчеловодов Узбекистана современное лабораторное оборудование
ФАО передала Ассоциации пчеловодов Узбекистана современное лабораторное оборудование - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане
Подписаться на
Современную лабораторию успели оценить студенты Самаркандского института ветеринарной медицины.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала современное лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.
Техника будет использоваться для образовательных и демонстрационны целей. Первыми возможности новой лаборатории оценили студенты ташкентского филиала Самаркандского института ветеринарной медицины, говорится в релизе.
Оборудование предоставлено в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого развития пчеловодства", который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства. Цель проекта – обеспечить продовольственную безопасность в республике.
"При умелом подходе пчеловодство может стать хорошим источником прибыли, а также позволит решить вопросы трудоустройства уязвимых групп, в том числе сельских женщин. При реализации проекта особый упор мы делаем на повышение знаний и навыков представителей сферы, внедрении в отрасль инновационных технологий и передовых методов", - сказал заместитель главы представительства ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.
Проект по развитию пчеловодства действует в стране с 2019 года. За это время специалисты провели серию тренингов по передовым методикам контроля качества продукции, современным подходам в борьбе с болезнями пчел и другим аспектам.
Для сельскохозяйственных колледжей и университетов, а также для центров пчеловодства Ташкента и Ферганы эксперты программы подготовили практические рекомендации по различным вопросам пчеловодства на узбекском языке.
Для пчеловодов республики создана Инновационная система обмена информацией. Это мобильное приложение дает пчеловодам доступ к образовательной и статистической информации в режиме онлайн.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создана в 1945 году. Она является головной межправительственной организацией, которая вырабатывает и реализует решения в области продовольствия и сельского хозяйства. ФАО финансируется из ежегодных отчислений государств-членов организации. В частности, одним из важнейших доноров организации является Россия.
Читайте также: Сколько стоит достижение Целей устойчивого развития
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:58Еще одна награда в копилке Sputnik Узбекистан
19:56Что привез "Агроэкспресс" из Ташкента в Москву
19:39Было ли давление на учителей из-за подписки на Kundalik – ответ МНО
19:30Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование
18:39Задержаны 12 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
17:52Оксана Чусовитина: хочу завоевать еще медаль за Узбекистан – видео
16:53Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе – Захарова
16:31Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
16:30Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
15:55Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото
15:37Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман
15:04Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки
14:33Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минералки
14:05Как Евросоюз намерен развалить Россию
14:02В Ташкенте мужчина грозился зарезать женщину, если не отдаст деньги
13:39Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой
13:22России незачем морозить Европу — она справляется сама
12:57Узбекистан и Казахстан свяжет новый путь за миллионы долларов
12:38Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных
12:13Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто