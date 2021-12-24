https://uz.sputniknews.ru/20211224/assotsiatsiya-pchelovodov-poluchila-sovremennoe-oborudovanie-21938128.html

Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование

Ассоциация пчеловодов получила современное оборудование

Современную лабораторию успели оценить студенты Самаркандского института ветеринарной медицины.

2021-12-24T19:30+0500

2021-12-24T19:30+0500

2021-12-24T19:30+0500

общество

узбекистан

студенты

лаборатория

оборудование

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала современное лабораторное оборудование Ассоциации пчеловодов Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.Техника будет использоваться для образовательных и демонстрационны целей. Первыми возможности новой лаборатории оценили студенты ташкентского филиала Самаркандского института ветеринарной медицины, говорится в релизе.Оборудование предоставлено в рамках проекта ФАО "Поддержка устойчивого развития пчеловодства", который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства. Цель проекта – обеспечить продовольственную безопасность в республике.Проект по развитию пчеловодства действует в стране с 2019 года. За это время специалисты провели серию тренингов по передовым методикам контроля качества продукции, современным подходам в борьбе с болезнями пчел и другим аспектам.Для сельскохозяйственных колледжей и университетов, а также для центров пчеловодства Ташкента и Ферганы эксперты программы подготовили практические рекомендации по различным вопросам пчеловодства на узбекском языке.Для пчеловодов республики создана Инновационная система обмена информацией. Это мобильное приложение дает пчеловодам доступ к образовательной и статистической информации в режиме онлайн.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создана в 1945 году. Она является головной межправительственной организацией, которая вырабатывает и реализует решения в области продовольствия и сельского хозяйства. ФАО финансируется из ежегодных отчислений государств-членов организации. В частности, одним из важнейших доноров организации является Россия.Читайте также: Сколько стоит достижение Целей устойчивого развития

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узбекистан, студенты, лаборатория, оборудование