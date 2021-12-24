https://uz.sputniknews.ru/20211224/dovolny-li-uzbekistantsy-usloviyami-raboty-v-kamaze--foto-21934680.html

Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото

Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото

В соцсетях обвинили российскую компанию в невыполнении своих обязательств перед мигрантами. Правда ли это?

2021-12-24T15:55+0500

2021-12-24T15:55+0500

2021-12-24T16:28+0500

общество

работа

пао камаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/18/21934606_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_608d027f742f6212c3761cba24e05667.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана довольны условиями труда и заработной платой на российском заводе "Камаз".Об этом рассказали сами узбекистанцы сотрудникам Агентства внешней миграции.Представители ведомства встретились с соотечественниками, работающими в"Камазе", и ознакомились с условиями их работы и проживания.По данным ведомства, граждане Узбекистана, работающие на российском автопредприятии, получают зарплату до 70 тысяч рублей без учета налогов. Мигрантам также разъяснили порядок уплаты подоходного налога в России иностранными гражданами.Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео >>Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщил, что компания в этом году впервые привлекла к работе на своих предприятиях трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана. В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы. Позднее в соцсетях появилась информация, что российская компания не выполняет своих обязательств перед мигрантами."Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.Читайте также:Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза" >>КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

работа, пао камаз