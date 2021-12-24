https://uz.sputniknews.ru/20211224/dovolny-li-uzbekistantsy-usloviyami-raboty-v-kamaze--foto-21934680.html
Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото
Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото
В соцсетях обвинили российскую компанию в невыполнении своих обязательств перед мигрантами. Правда ли это?
2021-12-24T15:55+0500
2021-12-24T15:55+0500
2021-12-24T16:28+0500
общество
работа
пао камаз
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана довольны условиями труда и заработной платой на российском заводе "Камаз".Об этом рассказали сами узбекистанцы сотрудникам Агентства внешней миграции.Представители ведомства встретились с соотечественниками, работающими в"Камазе", и ознакомились с условиями их работы и проживания.По данным ведомства, граждане Узбекистана, работающие на российском автопредприятии, получают зарплату до 70 тысяч рублей без учета налогов. Мигрантам также разъяснили порядок уплаты подоходного налога в России иностранными гражданами.Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео >>Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщил, что компания в этом году впервые привлекла к работе на своих предприятиях трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана. В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы. Позднее в соцсетях появилась информация, что российская компания не выполняет своих обязательств перед мигрантами."Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.Читайте также:Первые 150 граждан Узбекистана отправились работать на предприятия "Камаза" >>КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана >>
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работа, пао камаз
Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото
15:55 24.12.2021 (обновлено: 16:28 24.12.2021)
Сколько получают работники и что выявила проверка, проведенная Агентством внешней миграции, — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана довольны условиями труда и заработной платой на российском заводе "Камаз".
Об этом рассказали сами узбекистанцы сотрудникам Агентства внешней миграции.
Представители ведомства встретились с соотечественниками, работающими в"Камазе", и ознакомились с условиями их работы и проживания.
"В ходе изучения трудовые мигранты отметили, что условия труда и быта соответствуют заявленным представителями работодателей во время конкурсного отбора", — сообщили
в агентстве.
По данным ведомства, граждане Узбекистана, работающие на российском автопредприятии, получают зарплату до 70 тысяч рублей без учета налогов.
Мигрантам также разъяснили порядок уплаты подоходного налога в России иностранными гражданами.
Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщил, что компания в этом году впервые привлекла к работе на своих предприятиях трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана.
В целом предприятие в Набережных Челнах нуждается в четырех тысячах рабочих и сейчас рассматривает возможность трудоустройства заключенных на фоне дефицита рабочей силы.
Позднее в соцсетях появилась информация, что российская компания не выполняет своих обязательств перед мигрантами.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане.
Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.