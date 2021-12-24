https://uz.sputniknews.ru/20211224/kak-afgantsy-vstretili-gumanitarnuyu-pomosch-iz-uzbekistana--foto-21927195.html

Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото

Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото

Узбекские повара по этому случаю приготовили благотворительный плов, которым угостили всех присутствовавших.

2021-12-24T09:30+0500

2021-12-24T09:30+0500

2021-12-24T09:30+0500

общество

узбекистан

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Накануне в городе Мазари-Шариф состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана афганскому народу.В состав груза общим весом более четыре тысячи тонн вошли мука, рис, сахар, продукты питания, товары первой необходимости, одежда, текстильная продукция и уголь.Всего в афганский Мазари-Шариф были направлены 63 вагона. Власти Афганистана отметили, что помощь подоспела как нельзя кстати. Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай, в свою очередь, подчеркнул, что новые власти страны будут делать все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также "никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану". Напомним: в середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия. По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана >>Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото >>

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узбекистан, гуманитарная помощь