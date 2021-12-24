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Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
По этому случаю узбекские повара приготовили благотворительный плов, которым угостили всех присутствовавших на церемонии.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Накануне в городе Мазари-Шариф состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана афганскому народу.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В состав груза общим весом более четыре тысячи тонн вошли мука, рис, сахар, продукты питания, товары первой необходимости, одежда, текстильная продукция и уголь.
Всего в афганский Мазари-Шариф были направлены 63 вагона.
Власти Афганистана отметили, что помощь подоспела как нельзя кстати.
"Губернатор провинции Балх Кудратилла Абу Хамза отметил своевременность данного гуманитарного содействия, его особую значимость для афганского народа в зимний период", — сообщили в МИД Узбекистана.
Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай, в свою очередь, подчеркнул, что новые власти страны будут делать все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также "никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану".
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
Напомним: в середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.
Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.
По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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