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Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото
Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото
Узбекские повара по этому случаю приготовили благотворительный плов, которым угостили всех присутствовавших.
2021-12-24T09:30+0500
2021-12-24T09:30+0500
общество
узбекистан
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Накануне в городе Мазари-Шариф состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана афганскому народу.В состав груза общим весом более четыре тысячи тонн вошли мука, рис, сахар, продукты питания, товары первой необходимости, одежда, текстильная продукция и уголь.Всего в афганский Мазари-Шариф были направлены 63 вагона. Власти Афганистана отметили, что помощь подоспела как нельзя кстати. Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай, в свою очередь, подчеркнул, что новые власти страны будут делать все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также "никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану". Напомним: в середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия. По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана &gt;&gt;Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото &gt;&gt;
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узбекистан, гуманитарная помощь

Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото

09:30 24.12.2021
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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По этому случаю узбекские повара приготовили благотворительный плов, которым угостили всех присутствовавших на церемонии.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Накануне в городе Мазари-Шариф состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана афганскому народу.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В состав груза общим весом более четыре тысячи тонн вошли мука, рис, сахар, продукты питания, товары первой необходимости, одежда, текстильная продукция и уголь.
Всего в афганский Мазари-Шариф были направлены 63 вагона.
Власти Афганистана отметили, что помощь подоспела как нельзя кстати.
"Губернатор провинции Балх Кудратилла Абу Хамза отметил своевременность данного гуманитарного содействия, его особую значимость для афганского народа в зимний период", — сообщили в МИД Узбекистана.
Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай, в свою очередь, подчеркнул, что новые власти страны будут делать все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также "никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану".
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
В Мазари-Шарифе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Афганистану
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Напомним: в середине сентября правительство Узбекистана направило в Афганистан по железной дороге 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаменты и одежду.
Ранее старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус заявлял, что половина населения Афганистана сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольствия.
По данным ООН, 3,5 миллиона внутренних афганских беженцев нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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