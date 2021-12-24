https://uz.sputniknews.ru/20211224/kak-pravilno-vybrat-kuritsu-na-novogodniy-stol--sovety-dietologa-21924763.html

Как правильно выбрать курицу на новогодний стол — советы диетолога

Как правильно выбрать курицу на новогодний стол — советы диетолога

Нужно уметь отличать взрослую птицу от цыпленка-бройлера, ведь кому-то подходит мясо молодых кур, а кому-то его употребление не рекомендуется. Подробнее об этих нюансах — в материале Sputnik.

2021-12-24T07:01+0500

2021-12-24T07:01+0500

2021-12-24T07:01+0500

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Мясо курицы может быть и красным, и белым. Как выбрать из двух вариантов тот, который больше подходит организму, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия."Белое мясо – это грудка курицы, красное – все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании. При ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта чаще используется белое мясо", – уточнила она.При выборе курицы нужно также отличать взрослую птицу от цыпленка-бройлера. Кому-то подходит мясо молодых кур, а кому-то его употребление не рекомендуется, отметила врач-диетолог."Очень важно, что в мясе молодых цыплят, бройлеров, очень высокий уровень пуринов (органические азотистые вещества, продуктом метаболизма которых является мочевая кислота, – ред.). При нарушении пуринового обмена сначала повышается уровень мочевой кислоты в крови. Если не обращать на это внимания, это приводит к развитию подагры суставов, мочекислых камней в печени. Зато в мясе цыплят мало холестерина. Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", – объяснила Евгения Чедия.Лучше всего готовить курицу, отваривая или запекая. Причем в случае варки врач-диетолог советует использовать технологию вторичного бульона."Если вы не очень уверены в мясе – как выращивали, транспортировали, где и как хранили – или у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше делать вторичный бульон. То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, десять минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде", – заключила Елена Чедия.Читайте также: Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт >>Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

еда, новый год, блюдо