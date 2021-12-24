https://uz.sputniknews.ru/20211224/ukraina-gotovitsya-k-silovomu-resheniyu-konflikta-v-donbasse--zaxarova-21935766.html

Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе – Захарова

Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе – Захарова

Официальный представитель МИД России призвала международные организации перестать смотреть на действия украинских властей сквозь пальцы и приложить усилия, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения.

2021-12-24T16:53+0500

2021-12-24T16:53+0500

2021-12-24T16:54+0500

россия

мид рф

украина

донбасс

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17824798_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_276b0e87ca48ee84d7b73626dff707cc.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.К примеру, военный бюджет страны на следующий год увеличен на 20%, а украинские власти планируют закупать не только оборонительное, но и наступательное вооружение, напомнила Мария Захарова.По словам Марии Захаровой, чтобы отвлечь внимание населения от невыполненных обещаний по Донбассу, Киев нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося нападения России, и прикрываясь такими заявлениями, сооружает оборонительные укрепления на границе и готовит бомбоубежища в столице.По данным МИД России, Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Обеспокоенность вызывает также переброска военной техники стран НАТО к российским границам. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Представитель МИД также подчеркнула, что масштабы иностранного присутствия на Украине постоянно увеличиваются. Сейчас на границе с Россией находится около 4 тысяч инструкторов из США.По словам Захаровой, Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов.В связи с этим дипломат призвала Запад не допустить повторения ошибок XX века и перестать смотреть сквозь пальцы на действия Украины и приложить активные усилия, чтобы заставить Киев выполнять принятые ранее минские соглашения.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами. Как отметили в Донецке, оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.С апреля 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Читайте также: Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине - видео.

россия

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, украина, донбасс, мария захарова