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Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе – Захарова
16:53 24.12.2021 (обновлено: 16:54 24.12.2021)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Официальный представитель МИД России призвала международные организации перестать смотреть на действия украинских властей сквозь пальцы и приложить усилия, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", — сказала она.
К примеру, военный бюджет страны на следующий год увеличен на 20%, а украинские власти планируют закупать не только оборонительное, но и наступательное вооружение, напомнила Мария Захарова.
"17 декабря, выступая в Верховной раде, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 миллиардов долларов..., на 20% увеличился военный бюджет Украины… Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны Запада предоставить Киеву, помимо оборонительных, еще и наступательные вооружения, чтобы, видимо, уже вопрос Донбасса закрыть окончательно что ли?" - отметила она.
По словам Марии Захаровой, чтобы отвлечь внимание населения от невыполненных обещаний по Донбассу, Киев нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося нападения России, и прикрываясь такими заявлениями, сооружает оборонительные укрепления на границе и готовит бомбоубежища в столице.
"В украинской столице и в других городах прошли мероприятия по проверке бомбоубежищ, проведены пробные запуски сирен воздушной тревоги… Проволокой-то они себя уже окутали с подачи бывших руководителей Украины, теперь остались окопы. Не знаю, что они туда решили зарыть - возможно, остатки совести. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний по прекращению войны в Донбассе, от бедственного положения в стране на всех направлениях, от ухудшений социально-экономической ситуации, роста тарифов, ущемления свободы слова, нарушений прав русскоязычных граждан, этот список практически бесконечный", - сказала Захарова на брифинге.
По данным МИД России, Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Обеспокоенность вызывает также переброска военной техники стран НАТО к российским границам. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Представитель МИД также подчеркнула, что масштабы иностранного присутствия на Украине постоянно увеличиваются. Сейчас на границе с Россией находится около 4 тысяч инструкторов из США.
"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством", - подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов.
"Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма ... Украина просто стала кузницей боевиков, в основе идеологии которой как раз идеология неонацизма", - сказала она.
В связи с этим дипломат призвала Запад не допустить повторения ошибок XX века и перестать смотреть сквозь пальцы на действия Украины и приложить активные усилия, чтобы заставить Киев выполнять принятые ранее минские соглашения.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами. Как отметили в Донецке, оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.
С апреля 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.