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https://uz.sputniknews.ru/20211226/stala-izvestna-data-provedeniya-soveta-rossiya--nato-21950525.html
Стала известна дата проведения Совета Россия — НАТО
Стала известна дата проведения Совета Россия — НАТО
На этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.
2021-12-26T12:45+0500
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россия
нато
переговоры
мид россии
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Стала известна ориентировочная проведения заседания Совета Россия — НАТО. Турецкое агентство Анадолу, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, называет 12 января 2022 года - числом, когда может произойти эта встреча. Об этом передает РИА Новости. Согласно приведенным данным, дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета. Уточняется, что решение согласованно в российской стороной.Агентство подчеркнуло, что на этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.Несколько дней назад Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Документы, в частности, предусматривают взаимные гарантии безопасности в Европе, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала основные темы, которые обсудят участники диалога. По ее словам, стороны обсудят вопросы нерасширения Североатлантического альянса и непоявления у границ России угрожающих безопасности вооружений. Таким образом Захарова прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.Читайте также: Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности &gt;&gt;России незачем морозить Европу — она справляется сама &gt;&gt;
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нато, переговоры, мид россии

Стала известна дата проведения Совета Россия — НАТО

12:45 26.12.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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На этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Стала известна ориентировочная проведения заседания Совета Россия — НАТО. Турецкое агентство Анадолу, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, называет 12 января 2022 года - числом, когда может произойти эта встреча. Об этом передает РИА Новости.
Согласно приведенным данным, дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета. Уточняется, что решение согласованно в российской стороной.
Агентство подчеркнуло, что на этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.
Несколько дней назад Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Документы, в частности, предусматривают взаимные гарантии безопасности в Европе, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала основные темы, которые обсудят участники диалога. По ее словам, стороны обсудят вопросы нерасширения Североатлантического альянса и непоявления у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Таким образом Захарова прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.
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