https://uz.sputniknews.ru/20211226/stala-izvestna-data-provedeniya-soveta-rossiya--nato-21950525.html

Стала известна дата проведения Совета Россия — НАТО

Стала известна дата проведения Совета Россия — НАТО

На этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.

2021-12-26T12:45+0500

2021-12-26T12:45+0500

2021-12-26T12:45+0500

россия

нато

переговоры

мид россии

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Стала известна ориентировочная проведения заседания Совета Россия — НАТО. Турецкое агентство Анадолу, ссылаясь на источники в Североатлантическом альянсе, называет 12 января 2022 года - числом, когда может произойти эта встреча. Об этом передает РИА Новости. Согласно приведенным данным, дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета. Уточняется, что решение согласованно в российской стороной.Агентство подчеркнуло, что на этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.Несколько дней назад Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Документы, в частности, предусматривают взаимные гарантии безопасности в Европе, неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала основные темы, которые обсудят участники диалога. По ее словам, стороны обсудят вопросы нерасширения Североатлантического альянса и непоявления у границ России угрожающих безопасности вооружений. Таким образом Захарова прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.Читайте также: Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности >>России незачем морозить Европу — она справляется сама >>

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нато, переговоры, мид россии