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В МИД России озвучены главные темы переговоров с НАТО по безопасности
В МИД России озвучены главные темы переговоров с НАТО по безопасности
Первые раунды переговоров России и НАТО могут пройти в январе. Мария Захарова назвала основные темы, которые обсудят участники диалога.
2021-12-26T11:38+0500
2021-12-26T11:38+0500
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европа
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мария захарова
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут."Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", — сказала дипломат.На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Читайте также: Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин &gt;&gt;Путин оценил вероятность войны с Украиной &gt;&gt;
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европа, нато, мария захарова, мид россии

В МИД России озвучены главные темы переговоров с НАТО по безопасности

11:38 26.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Первые раунды переговоров России и НАТО могут пройти в январе. Мария Захарова назвала основные темы, которые обсудят участники диалога.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.
"Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", — сказала дипломат.
На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.
Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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