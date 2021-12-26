https://uz.sputniknews.ru/20211226/vuzy-smogut-samostoyatelno-ustanavlivat-trebovaniya-k-forme-studentov-21951960.html

Вузы смогут самостоятельно устанавливать требования к форме студентов

Вузы смогут самостоятельно устанавливать требования к форме студентов

Теперь вузы сами будут устанавливать порядок приема на работу, увольнения, внутренней ротации педагогов и других работников, а также решать вопросы приема на учебу граждан зарубежных государств.

2021-12-26T15:50+0500

2021-12-26T15:50+0500

2021-12-26T15:50+0500

общество

узбекистан

президент

обучение

вузы

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В следующем учебном году государственные вузы будут более самостоятельными в академических и организационно-управленческих вопросах. Так распорядился президент, подписав профильное постановление.С 2022/2023 учебного года высшие учебные заведения смогут самостоятельно утверждать учебные планы и программы, квалификационные требований, языки и формы обучения. Кроме того, вузы будут сами устанавливать сроки продолжительности обучения.Определять стоимости обучения в докторантуре на платно-контрактной основе, а также регулировать прием туда на конкурсной основе дополнительно к квоте тоже будут сами вузы.Им также поручено создавать и издавать учебники на основе собственных грифов, а также определять и внедрять механизмы внутреннего контроля качества образования.Вместе с тем высшие учебные заведения наделят полномочиями самостоятельно создавать коммерческие структурные подразделения, утверждать штатные единицы, открывать новые и упразднять действующие направления образования, ориентируясь на спрос на рынке труда.Теперь вузы будут устанавливать порядок приема на работу, увольнения, внутренней ротации педагогов и других работников, а также решать вопросы приема на учебу граждан зарубежных государств на платно-контрактной основе и организацию дистанционной формы их обучения.С начала 2022 года упраздняются попечительские советы государственных вузов, на смену им образуют Наблюдательные советы. Они должны состоять не менее чем на 70% из представителей соответствующих министерств, ведомств, заказчиков кадров, общественности.Читайте также:Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина >>Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально >>

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узбекистан, президент, обучение, вузы