https://uz.sputniknews.ru/20211224/stalo-izvestno-kakie-chastnye-vuzy-rabotayut-v-uzbekistane-nelegalno--21938980.html

Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально

Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально

По данным госинспекции, некоторые из подобных учебных заведений обещают студентам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов.

2021-12-24T20:28+0500

2021-12-24T20:28+0500

2021-12-24T20:29+0500

общество

вузы

учеба

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Узбекистане активизировали свою деятельность частные вузы, работающие без лицензии, сообщают в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования."В последнее время ряд не имеющих лицензию организаций позиционируют себя в социальных сетях как негосударственные высшие учебные заведения", – информируется в релизе. По данным госинспекции, некоторые из подобных вузов обещают узбекистанцам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов. Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список >>"Речь идет о таких учебных учреждениях, как Valley Innovative University, Международный университет Самарканд-Корея, Ангренско-Корейский интернациональный университет, Международный университет Европы", - уточнили в госструктуре.Эти учебные заведения не имеют никаких лицензий, предоставляющих право на оказание услуг в сфере высшего образования в Узбекистане. Их дипломы не признаются ни в одной стране мира, отметили в ведомстве.Читайте также: "Все законно": еще один российский вуз ответил на обвинения узбекских властей >>Частный вуз Узбекистана незаконно принимает заявки на поступление >>

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вузы, учеба