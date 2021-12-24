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Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально
Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально
По данным госинспекции, некоторые из подобных учебных заведений обещают студентам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов.
2021-12-24T20:28+0500
2021-12-24T20:29+0500
общество
вузы
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Узбекистане активизировали свою деятельность частные вузы, работающие без лицензии, сообщают в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования."В последнее время ряд не имеющих лицензию организаций позиционируют себя в социальных сетях как негосударственные высшие учебные заведения", – информируется в релизе. По данным госинспекции, некоторые из подобных вузов обещают узбекистанцам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов. Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список &gt;&gt;"Речь идет о таких учебных учреждениях, как Valley Innovative University, Международный университет Самарканд-Корея, Ангренско-Корейский интернациональный университет, Международный университет Европы", - уточнили в госструктуре.Эти учебные заведения не имеют никаких лицензий, предоставляющих право на оказание услуг в сфере высшего образования в Узбекистане. Их дипломы не признаются ни в одной стране мира, отметили в ведомстве.Читайте также: "Все законно": еще один российский вуз ответил на обвинения узбекских властей &gt;&gt;Частный вуз Узбекистана незаконно принимает заявки на поступление &gt;&gt;
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вузы, учеба

Стало известно, какие частные вузы работают в Узбекистане нелегально

20:28 24.12.2021 (обновлено: 20:29 24.12.2021)
© Pexels/Katerina HolmesУчебные принадлежности
Учебные принадлежности - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Pexels/Katerina Holmes
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По данным госинспекции, некоторые из подобных вузов обещают узбекистанцам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Узбекистане активизировали свою деятельность частные вузы, работающие без лицензии, сообщают в пресс-службе Государственной инспекции по надзору за качеством образования.
"В последнее время ряд не имеющих лицензию организаций позиционируют себя в социальных сетях как негосударственные высшие учебные заведения", – информируется в релизе.
По данным госинспекции, некоторые из подобных вузов обещают узбекистанцам, обучающимся за рубежом, перевести их к себе без экзаменов.
Какие из негосударственных вузов смогут обучать студентов - список >>
"Речь идет о таких учебных учреждениях, как Valley Innovative University, Международный университет Самарканд-Корея, Ангренско-Корейский интернациональный университет, Международный университет Европы", - уточнили в госструктуре.
Эти учебные заведения не имеют никаких лицензий, предоставляющих право на оказание услуг в сфере высшего образования в Узбекистане. Их дипломы не признаются ни в одной стране мира, отметили в ведомстве.
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"Все законно": еще один российский вуз ответил на обвинения узбекских властей >>
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