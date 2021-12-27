https://uz.sputniknews.ru/20211227/allamjonov-predlojil-ujestochit-nakazanie-za-pyanoe-vojdenie-21967544.html

Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.

2021-12-27T17:22+0500

2021-12-27T17:22+0500

2021-12-27T17:22+0500

общество

дтп

пьяный водитель

комил алламжонов

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей нужно сажать в тюрьму — с таким предложением на своей странице в сети Facebook выступил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД на своем Telegram-канале.Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.Читайте также:Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест" >>Статистика погибших в ДТП за 9 месяцев 2021 года >>

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дтп, пьяный водитель, комил алламжонов