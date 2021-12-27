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Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение
Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение
Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.
2021-12-27T17:22+0500
2021-12-27T17:22+0500
общество
дтп
пьяный водитель
комил алламжонов
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей нужно сажать в тюрьму — с таким предложением на своей странице в сети Facebook выступил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД на своем Telegram-канале.Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.Читайте также:Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест" &gt;&gt;Статистика погибших в ДТП за 9 месяцев 2021 года &gt;&gt;
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дтп, пьяный водитель, комил алламжонов

Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

17:22 27.12.2021
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаДТП в Ташкенте
ДТП в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей нужно сажать в тюрьму — с таким предложением на своей странице в сети Facebook выступил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.
Я предлагаю наказывать водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 15 сутками ареста и лишением водительских прав.
Комил Алламжонов - руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Комил Алламжонов
Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.
За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД на своем Telegram-канале.
Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.
Как наказывают в Узбекистане за вождение в нетрезвом состоянии?

Согласно статье 131 Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, вождение в нетрезвом состоянии лишает права управлять транспортным средством на срок от 1 года и 6 месяцев до 3 лет, а также влечет наложение штрафа в размере 25 БРВ.

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