Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей нужно сажать в тюрьму — с таким предложением на своей странице в сети Facebook выступил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД на своем Telegram-канале.Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.Читайте также:Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест" >>Статистика погибших в ДТП за 9 месяцев 2021 года >>
Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей нужно сажать в тюрьму — с таким предложением на своей странице в сети Facebook выступил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.
Я предлагаю наказывать водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 15 сутками ареста и лишением водительских прав.
Комил Алламжонов
Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Ежегодно на дорогах в ДТП гибнут тысячи людей — в этой связи Алламжонов предложил объявить эту ситуацию вопросом чрезвычайной важности.
За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД на своем Telegram-канале.
Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.
Как наказывают в Узбекистане за вождение в нетрезвом состоянии?
Согласно статье 131 Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, вождение в нетрезвом состоянии лишает права управлять транспортным средством на срок от 1 года и 6 месяцев до 3 лет, а также влечет наложение штрафа в размере 25 БРВ.