https://uz.sputniknews.ru/20211227/bayden-uspokaivaet-amerikantsev-po-metodu-vzyatomu-u-brejneva-21957948.html

Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"

Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"

Запад мучительно выбирает методы борьбы против России, признавая, что весь арсенал санкций, которые можно было бы накладывать на нас без колоссального ущерба для самого себя, практически исчерпан.

2021-12-27T11:00+0500

2021-12-27T11:00+0500

2021-12-27T11:00+0500

колумнисты

леонид брежнев

запад

джо байден

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Да, звучат голоса об очередных "адских санкциях" или о "матери всех санкций". Все чаще и чаще обсуждается идея отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Но при этом не реже звучат мысли о том, что все эти шаги неэффективны, а по мере того, как нам угрожают новыми, мы готовимся и к ним.Эксперты зачастую с сожалением отмечают, что санкции задевают отдельные отрасли или владельцев бизнеса, но в целом никак не влияют на жизнь России и ее граждан. Судя по последним заявлениям западных деятелей, можно предположить, что из старых архивных хранилищ достали пыльные документы времен холодной войны и лихорадочно пытаются воссоздать формулу успеха в борьбе за ослабление и развал СССР. Благо сейчас подоспело немало статей к 30-летию этого события, где вспоминают старую тактику западных "голосов": делай упор на слово "дефицит" и в противовес хронической нехватке товаров широкого потребления в нашей стране приводи в пример полки западных супермаркетов, ломящиеся от разнообразных качественных товаров. Сработало же тогда. Почему бы не попробовать и сейчас?Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против нас >>Сначала опытный "кремленолог" от Госдепа Виктория Нуланд сообщиласенаторам, что украинцы "хотят выглядеть более похожими на Париж и Берлин, чем на то, что они видят в Свердловске и Екатеринбурге". Тот факт, что самая авторитетная из американских специалистов по России вдруг вспомнила старое название Екатеринбурга, забыв, что это один и тот же город, возможно, как раз свидетельствует о том, что она изучает сейчас старые архивные документы. Затем новая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в качестве санкций предложила запретить российским чиновникам ездить "на шопинг на Елисейские Поля в Париже". А потом агентство Reuters распустило слух о том, что США среди прочих санкций готовят запрет на экспорт смартфонов в Россию.Поразительнее всего, что все эти заявления происходят на фоне роста колоссальных проблем со снабжением торговых сетей западных стран, включая и саму Америку. Об уровне этого кризиса ярко свидетельствует тот факт, что свое, можно сказать, рождественское обращение к народупрезидент США Джо Байден организовал на фоне декорации, изображающей торговый порт, и посвятил его борьбе с дефицитом товаров.Все это называлось совещанием президента с представителями бизнес-кругов и специальным подразделением по предотвращению сбоев в цепочке поставок. Таковое было создано лично по указанию Байдена в июне этого года.Со счастливой улыбкой Байден отчитался народу: "Предсказанный многими кризис не произошел. Посылки движутся. Подарки доставляются. Полки не пусты". Представить, что накануне Рождества президент США как о своем главном достижении будет отчитываться о 90% наполненности полок в супермаркетах, в советском Свердловске 70-х вряд ли кто-то мог. Да и в Екатеринбурге года два-три назад такое не особо предсказывали.Байден предал соратников и планету >>Неудивительно, что западные СМИ все чаще сравнивают своих жителей с "советскими домохозяйками", сталкивавшимися с постоянным дефицитом продуктов. А самого Байдена даже начали сравнивать с Леонидом Брежневым: ведущий телеканала Newsmax Грег Келли нашел много общего в рождественском послании президента США и новогоднем обращении советского вождя 1970-х.Кризис пустых полок в магазинах ряда стран Запада начался в прошлом году как следствие пандемии и закрытия границ. Если в 80-е американцы с изумлением наблюдали по телевизору, как советские граждане сметали туалетную бумагу с полок, то мы с не меньшим удивлением взирали на аналогичные кадры из Америки и Европы год назад. Поначалу публику успокаивали рассказами о том, что это временное явление, которое закончится с выходом Китая из карантина. Однако в этом году ряд стран столкнулся с еще более серьезными перебоями. Более половины британцев испытали нехватку товаров за последние несколько недель. Теперь эксперты в один голос говорят о том, что кризис поставок продовольствия и товаров первой необходимости не закончится и в следующем году. А по мнению ряда аналитиков, нормальный, "допандемийный" уровень снабжения вернется на Западе лишь к середине 2024 года.Причем заметьте, какими методами решается проблема дефицита товаров в США. Мы-то не раз слышали от наших либералов от экономики мантру о том, что "рынок сам все отрегулирует". Однако факт создания Байденом специальной структуры, призванной бороться с перебоями поставок, указывает на то, что без элементов планирования и государственного регулирования экономики Вашингтон не может справиться с кризисом. В то же время агропромышленные группы Британии требуют от своего правительства в срочном порядке обеспечить продовольственную безопасность государства, которой, по их мнению, можно достичь лишь при условии, если не менее 60% продукции пищевой отрасли будет производиться в стране.Американцы жалуются Китаю на свою страну >>В этой связи остается только радоваться тому, что западные санкции и ответные российские контрсанкции последовали столь "вовремя", до начала общемировой пандемии. За несколько лет в условиях санкционного давления Россия резко нарастила агропромышленное производство и укрепила свою продовольственную безопасность.Даже не хочется представлять, в какой ситуации оказались бы наши сети поставщиков, если бы в прошлом году, когда границы начали закрываться из-за карантинных ограничений, наш продуктовый сектор все еще находился бы на уровне 2013-го, будучи тотально зависимым от зарубежных поставок.А давайте вспомним, как ответные меры на санкции воспринимались поначалу многочисленными критиками. Какой плач по навечно утерянному пармезану стоял тогда в социальных сетях и в радиоэфире определенных станций. Прошло каких-то семь лет — и шеф Московского бюро Financial Times Макс Седдон в рождественском номере газеты вынужден признать: "Продовольственная сфера в России процветает после того, как Путин запретил импорт большинства западных продуктов в 2014 году и подстегнул набирающее популярность движение "от фермы к столу"". А редакционная статья этого же номера успокаивает западного читателя: мол, нынешние "проблемы в цепочке поставок" сейчас не столь серьезны, как в день рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Здесь же публикуетсяполушуточное-полусерьезное письмо, в котором Санта Клаус извиняется перед детьми за недоставленные вовремя рождественские подарки — видимо, не все западные дети слушали рождественское обращение "Санты Байдена" о том, как он победил проблемы с доставкой и распределением подарочных посылок.На этом фоне тем более удивительно слышать угрозы западных политиков перекрыть русским "шопинг на Елисейских Полях" и поразительные сравнения Парижа со Свердловском. Конечно, при желании Запад может создать нам дополнительные трудности, вызвав искусственный дефицит отдельных товаров — например, тех же смартфонов (мы же уже забыли, как в течение нескольких лет вся продукция Apple не сертифицировалась на российском рынке, оставаясь здесь "серой", — термин, не очень знакомый американским сенаторам и уж тем более европейским министрам обороны).Видео: ядерная война или потепление отношений — эксперт о встрече Путина и Байдена >>Но даже в этих условиях попытка возвращения старой тактики развала СССР путем удачных сравнений магазинных полок не сработает. На этот раз сравнения будут не всегда в пользу Парижа и уж тем более — Нью-Йорка или Лондона.Причем данная ситуация может длиться долго. А две трети американцев даже боятся, что отныне перебои в цепочке поставок товаров первой необходимости не прекратятся вообще никогда. И лишь Джо Байден, примеряя на себя награды Леонида Брежнева, будет радостно отчитываться перед публикой, что ситуация в США резко улучшилась. Во всяком случае, по сравнению со Свердловском и временами восхождения Вифлеемской звезды.Источник: РИА Новости

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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леонид брежнев, запад, джо байден