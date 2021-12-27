https://uz.sputniknews.ru/20211227/drift-po-chernomu-v-tashkente-zaderjali-voditelya-gentra--video-21966685.html
Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
Личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
2021-12-27T16:37+0500
2021-12-27T16:37+0500
2021-12-27T16:59+0500
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице водителя Lacetti Gentra привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.На днях в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как машина совершает запрещенный "дрифт" на дороге. Как заявили в ведомстве, личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку.Читайте также:"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео >>Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео >>
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мвд узбекистана, губдд, автомобилисты
Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
16:37 27.12.2021 (обновлено: 16:59 27.12.2021)
Личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
В столице водителя Lacetti Gentra привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает
пресс-служба ГУБДД МВД.
На днях в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как машина совершает запрещенный "дрифт" на дороге.
Как заявили в ведомстве, личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку.