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Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
Личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
2021-12-27T16:37+0500
2021-12-27T16:59+0500
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице водителя Lacetti Gentra привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.На днях в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как машина совершает запрещенный "дрифт" на дороге. Как заявили в ведомстве, личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку.Читайте также:"Люксовый" дрифт в Ташкенте: Porsche вылетел в арык на полной скорости — видео &gt;&gt;Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео &gt;&gt;
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Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео

16:37 27.12.2021 (обновлено: 16:59 27.12.2021)
© Depositphotos / peshkovaВодитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Depositphotos / peshkova
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Личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице водителя Lacetti Gentra привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД.
На днях в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как машина совершает запрещенный "дрифт" на дороге.
Как заявили в ведомстве, личность автовладельца уже установлена. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении.
В настоящее время автомобиль помещен на штрафстоянку.
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