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Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
Поездки запланированы на зиму, весну и осень. Подробности — в материале.
2021-12-27T19:10+0500
2021-12-27T19:10+0500
россия
центральная азия
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила о планах посетить страны Центральной Азии в 2022 году.Первым делом спикер Совфеда намерена поехать в Таджикистан. "Мы должны возобновить нашу межпарламентскую международную деятельность… В январе делегация федерального собрания будет участвовать в сессии ПАСЕ. Мы добились, чтобы российской делегации, как и всем другим, дали полноценные права, потому что до этого ограничения распространялись только на Россию… Если не изменятся планы, в конце февраля я планирую поехать в Таджикистан. У нас там будет форум межрегионального сотрудничества", — заявила Матвиенко.Затем уже весной она планирует отправиться в Казахстан. На осень намечена еще одна поездка — в Узбекистан. Председатель верхней палаты парламента отметила, что власти республики пригласили Межпарламентскую Ассамблею (МПА) в полном составе. В конце ноября Матвиенко провела переговоры главой Cената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны встретились в Санкт-Петербурге.Матвиенко тогда отметила высокий уровень организации прошедших президентских выборов в Узбекистане. Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.Читайте также:Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли &gt;&gt;Нарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами &gt;&gt;
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центральная азия, валентина матвиенко

Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год

19:10 27.12.2021
© Foto : Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Foto : Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation
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Поездки запланированы на зиму, весну и осень. Подробнее читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила о планах посетить страны Центральной Азии в 2022 году.
Первым делом спикер Совфеда намерена поехать в Таджикистан.
"Мы должны возобновить нашу межпарламентскую международную деятельность… В январе делегация федерального собрания будет участвовать в сессии ПАСЕ. Мы добились, чтобы российской делегации, как и всем другим, дали полноценные права, потому что до этого ограничения распространялись только на Россию… Если не изменятся планы, в конце февраля я планирую поехать в Таджикистан. У нас там будет форум межрегионального сотрудничества", — заявила Матвиенко.
Затем уже весной она планирует отправиться в Казахстан.

"В марте 30-летие межпарламентской ассамблеи — Казахстан как страна-учредитель… пригласила провести заседание в Казахстане. Мы с удовольствием это приняли", — пояснила Матвиенко на пресс-конференции.

На осень намечена еще одна поездка — в Узбекистан.
Председатель верхней палаты парламента отметила, что власти республики пригласили Межпарламентскую Ассамблею (МПА) в полном составе.
"Мы планируем провести там пленарное заседание, Совет МПА, международную конференцию. Осенью мы планируем выезд в Узбекистан", — заключила Матвиенко.
В конце ноября Матвиенко провела переговоры главой Cената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны встретились в Санкт-Петербурге.
Матвиенко тогда отметила высокий уровень организации прошедших президентских выборов в Узбекистане.
Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.
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