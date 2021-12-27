https://uz.sputniknews.ru/20211227/matvienko-raskryla-plan-vizitov-v-strany-tsentralnoy-azii-na-2022-god-21966119.html
Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
Поездки запланированы на зиму, весну и осень. Подробности — в материале.
2021-12-27T19:10+0500
2021-12-27T19:10+0500
2021-12-27T19:10+0500
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центральная азия
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила о планах посетить страны Центральной Азии в 2022 году.Первым делом спикер Совфеда намерена поехать в Таджикистан. "Мы должны возобновить нашу межпарламентскую международную деятельность… В январе делегация федерального собрания будет участвовать в сессии ПАСЕ. Мы добились, чтобы российской делегации, как и всем другим, дали полноценные права, потому что до этого ограничения распространялись только на Россию… Если не изменятся планы, в конце февраля я планирую поехать в Таджикистан. У нас там будет форум межрегионального сотрудничества", — заявила Матвиенко.Затем уже весной она планирует отправиться в Казахстан. На осень намечена еще одна поездка — в Узбекистан. Председатель верхней палаты парламента отметила, что власти республики пригласили Межпарламентскую Ассамблею (МПА) в полном составе. В конце ноября Матвиенко провела переговоры главой Cената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны встретились в Санкт-Петербурге.Матвиенко тогда отметила высокий уровень организации прошедших президентских выборов в Узбекистане. Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.Читайте также:Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли >>Нарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами >>
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центральная азия, валентина матвиенко
Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
Поездки запланированы на зиму, весну и осень. Подробнее читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила о планах посетить страны Центральной Азии в 2022 году.
Первым делом спикер Совфеда намерена поехать в Таджикистан.
"Мы должны возобновить нашу межпарламентскую международную деятельность… В январе делегация федерального собрания будет участвовать в сессии ПАСЕ. Мы добились, чтобы российской делегации, как и всем другим, дали полноценные права, потому что до этого ограничения распространялись только на Россию… Если не изменятся планы, в конце февраля я планирую поехать в Таджикистан. У нас там будет форум межрегионального сотрудничества", — заявила Матвиенко.
Затем уже весной она планирует отправиться в Казахстан.
"В марте 30-летие межпарламентской ассамблеи — Казахстан как страна-учредитель… пригласила провести заседание в Казахстане. Мы с удовольствием это приняли", — пояснила Матвиенко на пресс-конференции.
На осень намечена еще одна поездка — в Узбекистан.
Председатель верхней палаты парламента отметила, что власти республики пригласили Межпарламентскую Ассамблею (МПА) в полном составе.
"Мы планируем провести там пленарное заседание, Совет МПА, международную конференцию. Осенью мы планируем выезд в Узбекистан", — заключила Матвиенко.
В конце ноября Матвиенко провела переговоры главой Cената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Стороны встретились в Санкт-Петербурге.
Матвиенко тогда отметила высокий уровень организации прошедших президентских выборов в Узбекистане.
Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что отношения Узбекистана с Россией выходят на самый приоритетный уровень — как на уровне межправительственных, так и межпарламентских связей.