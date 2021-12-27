https://uz.sputniknews.ru/20211227/pereval-taxtakoracha-otkryli-o-chem-poprosili-voditeley-avto-21955505.html
Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?
Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?
В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача.
2021-12-27T09:20+0500
2021-12-27T09:20+0500
2021-12-27T09:20+0500
общество
водители
перевал
автомобили
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача. Участок закрыли для движения автомобилей накануне утром. Всему виной стал сильный снегопад и толстый лед, которым покрылась дорога. Автотрассу очистили от снега, и теперь автомобилям вновь можно по ней передвигаться. Между тем водителей попросили быть предельно осторожными: ехать без превышения скорости и соблюдать дистанцию.Это не первый раз, когда перевал Тахтакорача закрывают на время непогоды. Две недели назад участок перекрыли по тем же причинам. Синоптики тем временем предупредили: на Узбекистан надвигаются туман и морозы до -15.Читайте также:Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
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водители, перевал, автомобили
Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?
Участок дороги закрыли для автомобилистов накануне из-за непогоды.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача.
Участок закрыли для движения автомобилей накануне утром. Всему виной стал сильный снегопад и толстый лед, которым покрылась дорога.
Автотрассу очистили от снега, и теперь автомобилям вновь можно по ней передвигаться.
Между тем водителей попросили быть предельно осторожными: ехать без превышения скорости и соблюдать дистанцию.
Это не первый раз, когда перевал Тахтакорача закрывают на время непогоды. Две недели назад участок перекрыли по тем же причинам.
Синоптики тем временем предупредили: на Узбекистан надвигаются
туман и морозы до -15.