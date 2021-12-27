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Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?
Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?
В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача.
2021-12-27T09:20+0500
2021-12-27T09:20+0500
общество
водители
перевал
автомобили
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача. Участок закрыли для движения автомобилей накануне утром. Всему виной стал сильный снегопад и толстый лед, которым покрылась дорога. Автотрассу очистили от снега, и теперь автомобилям вновь можно по ней передвигаться. Между тем водителей попросили быть предельно осторожными: ехать без превышения скорости и соблюдать дистанцию.Это не первый раз, когда перевал Тахтакорача закрывают на время непогоды. Две недели назад участок перекрыли по тем же причинам. Синоптики тем временем предупредили: на Узбекистан надвигаются туман и морозы до -15.Читайте также:Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман &gt;&gt;Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео &gt;&gt;
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водители, перевал, автомобили

Перевал Тахтакорача открыли: о чем попросили водителей авто?

09:20 27.12.2021
© UnsplahЗимняя дорога, иллюстративное фото
Зимняя дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Unsplah
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Участок дороги закрыли для автомобилистов накануне из-за непогоды.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области снова открыли перевал Тахтакорача.
Участок закрыли для движения автомобилей накануне утром. Всему виной стал сильный снегопад и толстый лед, которым покрылась дорога.
Автотрассу очистили от снега, и теперь автомобилям вновь можно по ней передвигаться.
Между тем водителей попросили быть предельно осторожными: ехать без превышения скорости и соблюдать дистанцию.
Это не первый раз, когда перевал Тахтакорача закрывают на время непогоды. Две недели назад участок перекрыли по тем же причинам.
Синоптики тем временем предупредили: на Узбекистан надвигаются туман и морозы до -15.
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