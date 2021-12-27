https://uz.sputniknews.ru/20211227/uzbekistantsam-predlojat-novuyu-sistemu-denejnyx-perevodov-iz-za-granitsy-21957331.html
Узбекистанцам предложат новую систему денежных переводов из-за границы
Узбекистанцам предложат новую систему денежных переводов из-за границы
В 2022 гражданам республики могут предложить новую систему для осуществления денежных переводов из-за границы. Подробнее - в обзоре.
2021-12-27T10:31+0500
2021-12-27T10:31+0500
2021-12-27T10:31+0500
общество
узбекистанцы
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут единую систему денежных переводов, в том числе для трудовых мигрантов. В России одним из расчетных банков по международным переводам выступит московский "Азия-Инвест Банк" ("дочка" НБУ). Правительство Узбекистана также поручило профильным ведомствам разработать кредитный проект для покрытия расходов на трудоустройство граждан Узбекистана, работающих в России. По расчетам Центрального банка, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2020 году увеличился на 0,3% — до 6,027 миллиарда долларов, объем переводов за рубеж — до 1,198 миллиарда долларов (+5,6%).Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане. В 2020-м объем переводов в республику составил 4,344 миллиарда долларов (-6,4%), в обратном направлении — 309,2 миллиона долларов (-11%). В Центробанке считают, что в 2021 году общий объем зарубежных трансфертов вырастет более чем на треть — почти до 8 миллиардов долларов. Это связано с возвращением в Россию трудовых мигрантов после локдауна. По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек — это примерно 20% экономически активного населения страны.При этом большинство — порядка 1,1 миллиона — работали в России.Читайте также:Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона >>Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки" >>
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узбекистанцы, денежные переводы
Узбекистанцам предложат новую систему денежных переводов из-за границы
Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут единую систему денежных переводов, в том числе для трудовых мигрантов.
"На базе Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) будет создана платежная система "Единые трансграничные денежные переводы" для осуществления трансграничных денежных переводов из-за границы в Узбекистан", — сообщили в Министерстве юстиции.
В России одним из расчетных банков по международным переводам выступит московский "Азия-Инвест Банк" ("дочка" НБУ).
Правительство Узбекистана также поручило профильным ведомствам разработать кредитный проект для покрытия расходов на трудоустройство граждан Узбекистана, работающих в России.
По расчетам Центрального банка, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2020 году увеличился на 0,3% — до 6,027 миллиарда долларов, объем переводов за рубеж — до 1,198 миллиарда долларов (+5,6%).
Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане. В 2020-м объем переводов в республику составил 4,344 миллиарда долларов (-6,4%), в обратном направлении — 309,2 миллиона долларов (-11%).
В Центробанке считают, что в 2021 году общий объем зарубежных трансфертов вырастет более чем на треть — почти до 8 миллиардов долларов. Это связано с возвращением в Россию трудовых мигрантов после локдауна.
По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек — это примерно 20% экономически активного населения страны.
При этом большинство — порядка 1,1 миллиона — работали в России.