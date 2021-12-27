https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-rossii-vvedut-rejim-kontroliruemogo-prebyvaniya-dlya-inostrantsev-21955048.html

В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев

В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) сейчас активно разрабатывает новый закон, который изменит устройство российского общества.

2021-12-27T08:30+0500

2021-12-27T08:30+0500

2021-12-27T09:57+0500

россия

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В России в отношении иностранцев могут ввести ограничения на изменение места жительства.Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) России Валентина Казакова.По ее словам, сейчас в ведомстве разрабатывают новый закон в сфере миграции. Он предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в России: административный надзор. В его рамках будет введен специальный правоохранительный режим "контролируемое пребывание".Кроме того, вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из России (административного выдворения и депортации, которые существуют сегодня) введут одну процедуру — "высылку". Институт "нежелательности пребывания" будут применять к иностранцам, находящимся за пределами России или местонахождение которых неизвестно.Ранее в МВД разработали законопроект о порядке выдворения из страны иностранцев, страдающих опасными заболеваниями. В список вошли 16 вирусов: COVID-19, чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и другие.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году >>

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