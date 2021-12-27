https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-rossii-vvedut-rejim-kontroliruemogo-prebyvaniya-dlya-inostrantsev-21955048.html
В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев
В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев
Министерство внутренних дел (МВД) сейчас активно разрабатывает новый закон, который изменит устройство российского общества.
2021-12-27T08:30+0500
2021-12-27T08:30+0500
2021-12-27T09:57+0500
россия
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В России в отношении иностранцев могут ввести ограничения на изменение места жительства.Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) России Валентина Казакова.По ее словам, сейчас в ведомстве разрабатывают новый закон в сфере миграции. Он предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в России: административный надзор. В его рамках будет введен специальный правоохранительный режим "контролируемое пребывание".Кроме того, вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из России (административного выдворения и депортации, которые существуют сегодня) введут одну процедуру — "высылку". Институт "нежелательности пребывания" будут применять к иностранцам, находящимся за пределами России или местонахождение которых неизвестно.Ранее в МВД разработали законопроект о порядке выдворения из страны иностранцев, страдающих опасными заболеваниями. В список вошли 16 вирусов: COVID-19, чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и другие.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году >>
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иностранцы
В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев
08:30 27.12.2021 (обновлено: 09:57 27.12.2021)
В МВД сейчас активно разрабатывают новый закон в сфере миграции.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В России в отношении иностранцев могут ввести ограничения на изменение места жительства.
Об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) России Валентина Казакова.
По ее словам, сейчас в ведомстве разрабатывают новый закон в сфере миграции.
Он предусматривает новый механизм контроля пребывания иностранцев в России: административный надзор.
В его рамках будет введен специальный правоохранительный режим "контролируемое пребывание".
"На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания, или подтверждения о своем нахождении иным способом, в том числе в электронном виде", — сказала Казакова.
Кроме того, вместо двух самостоятельных процедур удаления иностранцев из России (административного выдворения и депортации, которые существуют сегодня) введут одну процедуру — "высылку".
Институт "нежелательности пребывания" будут применять к иностранцам, находящимся за пределами России или местонахождение которых неизвестно.
Ранее в МВД разработали
законопроект о порядке выдворения из страны иностранцев, страдающих опасными заболеваниями. В список вошли 16 вирусов: COVID-19, чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и другие.