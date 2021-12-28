https://uz.sputniknews.ru/20211228/21984498.html

Как работает школа для детей мигрантов у польской границы – видео

Как работает школа для детей мигрантов у польской границы – видео

У детей мигрантов, застрявших у белорусско-польской границы, начался "учебный год". Смотрите в нашем материале, как проходят первые дни работы школы.

2021-12-28T14:53+0500

2021-12-28T14:53+0500

2021-12-28T14:53+0500

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Пока ребята посещают всего один урок в день, знакомятся с педагогами и больше занимаются рисованием и творчеством, сообщает Sputnik Беларусь.В понедельник в мини-школе в транспортно-логистическом центре "Брузги" проходил второй учебный день. Первые занятия в минувшую пятницу были скорее ознакомительными. Уже сформированы группы и известно точное расписание уроков.Школа начинает работать в 10:00. До обеда успевают провести три урока по 45 минут, после обеда – еще два. Занятия проходят в двух классах, в каждой группе по 12 человек.Уроки ведут белорусские педагоги, сотрудники ЮНИСЕФ, а также мигранты из ТЛЦ, у которых есть педагогическое образование. Именно они больше всего общаются с детьми, делают это на курдском. С белорусскими коллегами они говорят с помощью онлайн-переводчика, так как плохо знают английский.Читайте также: Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео >>К детям мигрантов приехал Дед Мороз — видео >>

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