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Как работает школа для детей мигрантов у польской границы – видео
Как работает школа для детей мигрантов у польской границы – видео
У детей мигрантов, застрявших у белорусско-польской границы, начался "учебный год". Смотрите в нашем материале, как проходят первые дни работы школы.
2021-12-28T14:53+0500
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Пока ребята посещают всего один урок в день, знакомятся с педагогами и больше занимаются рисованием и творчеством, сообщает Sputnik Беларусь.В понедельник в мини-школе в транспортно-логистическом центре "Брузги" проходил второй учебный день. Первые занятия в минувшую пятницу были скорее ознакомительными. Уже сформированы группы и известно точное расписание уроков.Школа начинает работать в 10:00. До обеда успевают провести три урока по 45 минут, после обеда – еще два. Занятия проходят в двух классах, в каждой группе по 12 человек.Уроки ведут белорусские педагоги, сотрудники ЮНИСЕФ, а также мигранты из ТЛЦ, у которых есть педагогическое образование. Именно они больше всего общаются с детьми, делают это на курдском. С белорусскими коллегами они говорят с помощью онлайн-переводчика, так как плохо знают английский.Читайте также: Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео &gt;&gt;К детям мигрантов приехал Дед Мороз — видео &gt;&gt;
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Как работает школа для детей мигрантов у польской границы – видео

14:53 28.12.2021
© Sputnik
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У детей мигрантов, застрявших у белорусско-польской границы, начался "учебный год". Смотрите в нашем материале, как проходят первые дни работы школы.
Пока ребята посещают всего один урок в день, знакомятся с педагогами и больше занимаются рисованием и творчеством, сообщает Sputnik Беларусь.
В понедельник в мини-школе в транспортно-логистическом центре "Брузги" проходил второй учебный день. Первые занятия в минувшую пятницу были скорее ознакомительными. Уже сформированы группы и известно точное расписание уроков.
Школа начинает работать в 10:00. До обеда успевают провести три урока по 45 минут, после обеда – еще два. Занятия проходят в двух классах, в каждой группе по 12 человек.
Уроки ведут белорусские педагоги, сотрудники ЮНИСЕФ, а также мигранты из ТЛЦ, у которых есть педагогическое образование. Именно они больше всего общаются с детьми, делают это на курдском. С белорусскими коллегами они говорят с помощью онлайн-переводчика, так как плохо знают английский.
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