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Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане
Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане
По официальным данным, численность русских в Узбекистане в 2017-2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек.
2021-12-28T10:35+0500
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посольство России оказало в этом году материальную помощь около 800 соотечественникам в Узбекистане. Дипломат уточнил, что помощь оказывается, как в рамках традиционной "декады добрых дел", так и по линии Министерства обороны — в основном, ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам в Узбекистане, служившим в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, а также инвалидам.По словам Мальгинова, посольство в этом году провело порядка 60 мероприятий, направленных на продвижение русского языка в Узбекистане: это фестивали, недели русского языка, конференции, семинары, круглые столы, в том числе в онлайн-формате.По официальным данным, численность русских в Узбекистане в 2017-2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек.Доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек в связи с распадом СССР, из-за трудностей переходного периода и желанием сохранить связи с родственниками.Читайте также:С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык &gt;&gt;В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов &gt;&gt;
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Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане

10:35 28.12.2021 (обновлено: 10:52 28.12.2021)
© PixabayДеньги, иллюстративное фото
Деньги, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pixabay
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Посольство в этом году также провело десятки мероприятий, направленных на продвижение русского языка в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посольство России оказало в этом году материальную помощь около 800 соотечественникам в Узбекистане.
"Хотел бы отметить активную их поддержку со стороны проживающей в Узбекистане многочисленной диаспоры российских соотечественников. Всего в 2021 году материальную помощь от посольства получили порядка 800 человек", — заявил посол России в республике Олег Мальгинов на пресс-конференции.
Дипломат уточнил, что помощь оказывается, как в рамках традиционной "декады добрых дел", так и по линии Министерства обороны — в основном, ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам в Узбекистане, служившим в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, а также инвалидам.
По словам Мальгинова, посольство в этом году провело порядка 60 мероприятий, направленных на продвижение русского языка в Узбекистане: это фестивали, недели русского языка, конференции, семинары, круглые столы, в том числе в онлайн-формате.
"Русский язык обладает большим потенциалом в качестве средства дальнейшего развития и обогащения культурных связей между нашими народами. Поэтому посольство и представительство Россотрудничества в своей работе традиционно уделяют особое внимание его сохранению и развитию в Узбекистане", — добавил Мальгинов.
По официальным данным, численность русских в Узбекистане в 2017-2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек.
Доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек в связи с распадом СССР, из-за трудностей переходного периода и желанием сохранить связи с родственниками.
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