https://uz.sputniknews.ru/20211228/itogi-2021-rossiya-pomogla-materialno-sotnyam-sograjdanam-v-uzbekistane-21976845.html

Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане

Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане

По официальным данным, численность русских в Узбекистане в 2017-2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек.

2021-12-28T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посольство России оказало в этом году материальную помощь около 800 соотечественникам в Узбекистане. Дипломат уточнил, что помощь оказывается, как в рамках традиционной "декады добрых дел", так и по линии Министерства обороны — в основном, ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам в Узбекистане, служившим в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, а также инвалидам.По словам Мальгинова, посольство в этом году провело порядка 60 мероприятий, направленных на продвижение русского языка в Узбекистане: это фестивали, недели русского языка, конференции, семинары, круглые столы, в том числе в онлайн-формате.По официальным данным, численность русских в Узбекистане в 2017-2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек.Доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек в связи с распадом СССР, из-за трудностей переходного периода и желанием сохранить связи с родственниками.Читайте также:С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык >>В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов >>

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